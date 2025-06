Tragedie transformată în performanță: povestea incredibilă a Andei Arghir

În urmă cu doi ani, un accident care a revoltat România i-a schimbat total viața studentei Anda Arghir. Rămasă paralizată după ce un copac a căzut peste ea în București, tânăra e acum principala speranță a României la calificarea la Jocurile Paralimpice în para tir cu arcul.

În vârstă de 25 de ani, Anda a ajuns în căruțul cu rotile în urmă cu doi ani, după ce a suferit un accident incredibil.

„Am dizabilitatea de doi ani, în urma unui accident. A căzut un copac pe mine și mi-a fracturat coloana și de atunci fac recuperare. De doi ani cu asta mă ocup și merg mai departe” – Anda Arghir, sportivă para tir cu arcul.

După accident, sportul a ajutat-o să treacă mai ușor peste probleme și să se integreze mai ușor în societate.

„Cred că sportul paralimpic este o șansă pentru noi să dovedim că putem, în ciuda dizabilităților noastre, să facem performanță. Și cred că asta ne dă puterea să mergem mai departe. Nu am avut depresie, am acceptat ce s-a întâmplat, dar este o activitate care ne aduce pe linia normalului, să spun așa. Adică putem să concurăm și noi alături de sportivi care nu au o dizabilitate și să ne simțim și noi bine în pielea noastră” – Anda Arghir, sportivă para tir cu arcul.

Anda face tir cu arcul de cinci luni, dar s-a îndrăgostit iremediabil de acest sport. L-a început ca pe un hobby, dar a ajuns acum să-i cucerească inima.

„Încerc să am patru antrenamente pe săptămână. Ar trebui să am cumva mai multe, dar încerc să cresc treptat, pentru că eu m-am apucat de tir cu arcul în urmă cu cinci luni. Sunt la început și stau cam trei ore la antrenament pe zi. Mi-am dorit de mult să încerc. Prima dată am zis că o să încerc ca hobby, dar după m-am gândit că dacă tot am această posibilitate de a ajunge la Paralimpice, de ce nu? Și am zis că să fac de performanță” – Anda Arghir, sportivă para tir cu arcul.

După cum recunoaște zâmbind, tirul cu arcul e mult mai dificil decât pare din afară.

„E mai complicat, mult mai complicat. Adică pare foarte ușor când vezi din afară doar așa să nimerești ținta, dar sunt foarte multe lucruri în detaliu și trebuie să te concentrezi foarte mult, să lucrezi foarte mult” – Anda Arghir, sportivă para tir cu arcul.

Primul șoc l-a avut când a aflat distanța de la care trebuie să tragă și, mai mult decât atât, să și nimerească ținta.

„Eu trag la 70 de metri. Sincer, prima dată m-am speriat când am văzut cât înseamnă 70 de metri, că nu știam să aproximez. Nu vezi exact. Adică trebuie să țintești undeva pe zona galbenă, nu vezi că e 10, că e 9. Ideea la tirul cu arcul este că trebuie să faci mișcarea corect. Nu e vorba doar despre țintă, e vorba să te concentrezi să faci mișcarea mereu la fel și corect” – Anda Arghir, sportivă para tir cu arcul.

Cupa României la para tir cu arcul, disputată la București, pe terenul din cadrul stadionului Olimpia, a fost doar al doilea ei concurs național din carieră. Chiar dacă a avut emoții, s-a impus, dovedindu-și încă o dată valoarea.

„Este al doilea concurs național, am mai avut și un concurs internațional. Mă simt foarte bine, am fost puțin emoționată, dar au fost emoții constructive, zic eu” – Anda Arghir, sportivă para tir cu arcul.

Visul ei este să se califice la Jocurile Paralimpice de la Los Angeles, din 2028.

„Eu trag la Arcul Olimpic și da, aș vrea să ajung la Jocurile Paralimpice din 2028. Asta ar fi targetul meu. Va trebui să ne calificăm cu un an înainte, la Campionatul Mondial. Este foarte mult de muncă. Ca în orice sport, este totul despre muncă și concentrare” – Anda Arghir, sportivă para tir cu arcul.

Nu are superstiții, dar recunoaște că unele săgeți îi plac mai mult decât altele. Ele sunt numerotate, iar la Cupa României chiar săgeata cu 1 i-a adus cel mai bun rezultat!

„Da, eu chiar ziceam că nu mai vreau să trag cu 1 pentru că mi se părea că o trag foarte aiurea și la final am reușit să trag cu ea bine. Astea sunt doar chestii pe care le faci pe moment, superstiții. Toate ar trebui să fie la fel până la urmă. Momentan nu mi-am format superstiții, cred eu, acum poate fac ceva involuntar, dar sper să nu-mi creez mai departe” – Anda Arghir, sportivă para tir cu arcul.

Anda recunoaște că niciodată nu s-a gândit că va ajunge Robin Hood-ul familiei!

„Nu, sincer nu. Chiar nu mă așteptam să fiu un Robin Hood, dar mă bucur de această oportunitate și chiar m-am îndrăgostit de acest sport, pot spune” – Anda Arghir, sportivă para tir cu arcul.

Chiar dacă medicii erau destul de rezervați în ceea ce privește șansele de recuperare după accident, Anda, care a fost mereu o optimistă și a văzut partea plină a paharului, a continuat cu tenacitate munca de recuperare. A strâns din dinți și și-a făcut zilnic exercițiile, cu convingerea că va ajunge să meargă din nou. Iar rezultatele sunt deja extraordinare.

„Eu sunt inginer în domeniul IT și, momentan, mă ocup cu recuperarea. Vreau să fac recuperare, să pot să merg din nou și, în paralel, fac și tir cu arcul. De altfel, la recuperare este exact ca și în tir cu arcul. Cred că m-a ajutat foarte mult că am făcut recuperare înainte. Este același procedeu, trebuie să repeți același lucru de foarte multe ori în speranța că îți va ieși. Și, până la urmă, chiar așa este, se vede. Când lucrezi foarte mult, apar și rezultatele” – Anda Arghir, sportivă para tir cu arcul.

De altfel, sportul a făcut mereu parte din viața Andei.

„Înainte de accident am făcut dansuri sportive și dansuri moderne, iar de când am dizabilitatea am făcut și judo adaptat și am fost și la o competiție de powerlifting. Îmi place să mă mențin activă, îmi place să fac sport, îmi place să-mi depășesc limitele, pe mine asta mă face să mă simt în viață” – Anda Arghir, sportivă para tir cu arcul.

Anda are și un sfat pentru românii cu nevoi speciale, care încă nu au descoperit sportul paralimpic.

„În primul rând să caute în zona lor persoane care îi pot ajuta să-i antreneze pe orice sport pe care-l pot practica la paralimpici în special ce le place, căci când faci cu drag se vede diferența și să-și iasă din zona de confort, e foarte important. Nu creștem dacă rămânem în zona de confort, trebuie să ne provocăm în fiecare zi să fim mai buni” – Anda Arghir, sportivă para tir cu arcul.

Gigi Pușcă: „Rar văd o persoană așa veselă ca Anda”

Talentul la tir cu arcul al Andei Arghir nu a rămas neobservat, chiar dacă a început acest sport doar de câteva luni.

Antrenorul coordonator al lotului de para tir cu arcul, fostul multiplu campion și recordmen național Gigi Pușcă, are mare încredere în calitățile Andei, care o îndreptățesc să spere la o calificare la Jocurile Paralimpice din 2028!

„Avem șanse să ajungem acolo cu Anda Arghir, care este nouă. Acum ne pare rău pentru ce a pățit în viața de zi cu zi cu accidentul care l-a avut. Sperăm prin ea să ducem o calificare. De asemenea, sperăm și prin băieții de la compound să ducem o calificare la Jocurile Olimpice” – Gigi Pușcă, antrenor coordonator para tir cu arcul.

Gigi Pușcă a rămas impresionat de felul de a fi al Andei, o persoană mereu cu zâmbetul pe buze și foarte optimistă.

„Rar văd o persoană cum e Anda, așa veselă, cu dor de viață, ca să nu zic cu necazul care l-a avut. Sper prin muncă să ajungă la o calificare. Ea a mai făcut și a încercat și cu un judo, tot la paralimpic. Nu a reușit prea mult acolo, că categoria cu cărucior nu prea era favorită” – Gigi Pușcă, antrenor coordonator para tir cu arcul.

În ceea ce privește calitatea principală pe care trebuie să o aibă un sportiv paralimpic, tehnicianul e sigur de ceea ce nu trebuie să-i lipsească: voința.

„În primul rând să aibă voință. Să aibă în primul rând voință și să lase teama că nu pot face sport” – Gigi Pușcă, antrenor coordonator para tir cu arcul.