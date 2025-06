Eurodeputatul Maria Grapini a solicitat Comisiei Europene să adopte măsuri urgente de protecție împotriva concurenței neloiale, generată de intrarea în piața UE a produselor industriale din țări terțe!

În calitatea sa de vicepreședinte al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor din Parlamentul European, eurodeputatul Maria Grapini a cerut, în plenara de la Strasbourg, Comisiei Europene, să adopte măsuri imediate de protecție împotriva concurenței neloiale generată de intrarea în piața Uniunii Europene a produselor industriale din țări terțe!

“Ați moștenit de la vechea Comisie un program de reindustrializare a Uniunii Europene. Am mai pus această întrebare și o voi adresa și acum: Se ține cont, cu adevărat, de faptul că vrem să avem o industrie competitivă sau doar ne mulțumim să vorbim? Am primit date statistice de anul trecut. Țara mea, România – dar și Italia, Spania și Franța – are industria pentru plăci ceramice aproape distrusă, pentru că se importă masiv, la prețuri doar la jumătate din cele europene, din India, Egipt sau Turcia!”, a punctat, în intervenția sa, eurodeputatul Grapini.

În sprijinul afirmațiilor sale, Maria Grapini a precizat că, în România, mai funcționează, astăzi, o singură firmă care produce plăci ceramice. Această concurență neloială, a mai spus europarlamentarul S&D, afectează grav companiile europene, care riscă falimentul, în ciuda unor investiții semnificative.

Spre exemplu, a completat Maria Grapini, India nu plătește nici certificate verzi, nici taxe CO2, la consumul de gaz, oferă salarii mult mai mici, iar protecția socială nu există în această țară.

“Și, în fața avalanșei de produse din țări terțe, cu prețuri mult mai mici decât cele produse în UE, vă întreb: Vrem să mai avem industrie, să mai avem locuri de muncă, să crească veniturile oamenilor? Daca da, trebuie să adoptăm, rapid, măsuri concrete!”, a conchis eurodeputatul Grapini.