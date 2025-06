Nestlé continuă să susțină dezvoltarea colectării separate a plasticului flexibil din ambalajele industriei alimentare

Nestlé consideră că este posibilă dezvoltarea unui sistem de colectare pentru plasticul flexibil, însă acest proces necesită o abordare integrată și colaborativă între industrie, autorități și consumatori. Dezvoltarea infrastructurii locale în sistemul centralizat de colectare separată, precum și sisteme alternative e.g. RetuRO, care a fost implementat cu succes pentru ambalajele de băuturi, demonstrează că un sistem bine structurat, susținut de un cadru legislativ adecvat, poate aduce rezultate semnificative în ceea ce privește colectarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje.

Pentru dezvoltarea unui sistem care să funcționeze și pentru plasticul flexibil, sunt necesare mai multe etape esențiale. În primul rând, crearea unui cadru legislativ clar care să susțină colectarea și reciclarea acestor materiale și apoi dezvoltarea infrastructurii de colectare prin parteneriate între sectorul privat, colectori, reciclatori, organizații de transfer de responsabilitate de tip OIREP și administrația publică, dublate de campanii de educare și informare pentru a crește gradul de conștientizare în rândul consumatorilor și pentru a facilita colectarea separată corectă. La acestea, s-ar adăuga investiții în tehnologia de procesare, spălare și reciclare propriu-zisă pentru a asigura reutilizarea plasticului flexibil în economie, precum și susținerea creării unei piețe a acestui tip de reciclat și creșterea cererii de deșeuri de ambalaje de plastic flexibil.

”Nestlé s-a angajat să contribuie la un viitor mai sustenabil, iar reducerea impactului ambalajelor asupra mediului este o prioritate strategică. Ambalajele din polietilenă și alte tipuri de plastic flexibil sunt materiale esențiale pentru protecția produselor noastre, asigurând siguranța alimentară, dar și o provocare în ceea ce privește colectarea în masă și trimiterea spre reciclare. Am făcut investiții masive la nivel de grup pentru simplificarea ambalajelor de plastic multi-strat și pentru tranziția la alte tipuri de ambalaje prietenoase cu mediul (precum hârtia), dar problema lipsei de capacitate de reciclare și a unei infrastructuri adecvate de colectare separată rămâne o problemă care trebuie adresată. Până atunci, Nestlé România s-a implicat activ în promovarea colectării selective prin campanii de informare și educare a consumatorilor, colaborări cu autorități, retaileri, ONG-uri și parteneri din industrie”, explică Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager, Nestlé România.

Nestlé a observat un interes crescut al populației în ceea ce privește colectarea selectivă a ambalajelor din polietilenă sau alte tipuri de plastic flexibil utilizat preponderent în industria alimentară, atenție care este necesară în contextul creșterii constante a țintelor de reciclare și dezvoltării sistemului de garanție returnare.

De-a lungul anilor, compania a dezvoltat multiple campanii menite să crească gradul de conștientizare privind importanța colectării selective a ambalajelor din plastic flexibil. Aceasta a inclus acțiuni de informare, parteneriate strategice cu retaileri și autorități locale, precum și instalarea unor puncte de colectare în locații cheie. Unul dintre principalele învățăminte ale campaniilor derulate este că succesul unei astfel de inițiative depinde de un efort comun – educarea consumatorilor trebuie susținută de infrastructuri de colectare eficiente și de un cadru legislativ adecvat.

Ambalajele din plastic flexibil, atunci când nu sunt colectate și reciclate corespunzător, pot avea un impact semnificativ asupra mediului. Acestea ajung frecvent în gropile de gunoi, unde se degradează foarte lent, contribuind la poluarea solului și a apelor. De asemenea, în lipsa unor sisteme eficiente de colectare, aceste materiale pot ajunge în natură, afectând ecosistemele și biodiversitatea. În acest context, educarea consumatorilor și dezvoltarea unor soluții eficiente de reciclare sunt esențiale pentru reducerea amprentei de mediu a acestor ambalaje. Nestlé își asumă un rol activ în acest proces, investind în soluții sustenabile și colaborând cu parteneri relevanți pentru a crea un sistem de colectare separată și reciclare în mod funcțional și eficient.

Pentru 2025, Nestlé România își propune să extindă inițiativele de colectare selectivă și să implementeze soluții inovatoare pentru reciclarea ambalajelor sale. Printre principalele direcții strategice se numără creșterea accesibilității punctelor de colectare, astfel încât mai mulți consumatori să aibă posibilitatea de a recicla corect, respectiv lansarea unor campanii de educare mai ample, axate pe importanța colectării separate și a reciclării, precum și explorarea de alternative sustenabile la plasticul flexibil, în linie cu angajamentul Nestlé de a reduce utilizarea plasticului virgin.

