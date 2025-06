Expoziția “Tradiție și valori românești în UE”, organizată, la Bruxelles, de eurodeputatul Maria Grapini, un succes: “Am adus România în Parlamentul European și sunt mândră de acest lucru!”

Vicepreședintele Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor (IMCO), europarlamentarul Maria Grapini, a organizat, în perioada 23-25 iunie, în incinta Parlamentului European, expoziția “Tradiție și valori românești în UE”.

Potrivit eurodeputatului Grapini, gazda acestui eveniment, expoziția care a avut deschiderea oficială pe 24 iunie, de Ziua internațională a Iei și sărbătoarea românească de Sânziene a reunit meșteșugari din România, care au expus creații autentice, realizate cu talent și dăruire, fiecare obiect prezentat reflectând frumusețea și diversitatea tradițiilor românești și exprimând respectul față de valorile care ne definesc identitatea noastră culturală.

“Am trăit momente unice, sentimente de bucurie, la deschiderea expoziției “Tradiție și valori românești în UE”, pe care am organizat-o la Bruxelles. Astăzi, am adus România în Parlamentul European și sunt mândră de acest lucru.

Mulțumesc Excelențelor Sale, doamnei Ambasador al României în Regatul Belgiei, Andreea Păstârnac, doamnei Ambasador al Republicii Moldova la UE, Daniela Morari, doamnei Comisar Roxana Mânzatu și doamnei director al ICR la Bruxelles, Corina Panaitopol -Rascanu.

Mulțumesc, de asemenea, presedintelui Clubului oamenilor de afaceri Belgia-România, membrilor Parlamentului European din România, Germania, Polonia, Bulgaria și Luxemburg, care au participat la eveniment.

Cred că am demonstrat că România are valori și tradiții! Expoziția pe care am organizat-o de Ziua Iei si Sanziene s-a bucurat de prezența multor vizitatori care au apreciat produsele expuse.

Am avut brâie românești din toate zonele, păpuși, figurinele de lut care reprezintă satul românesc, ii din Prahova și Argeș, am adus Florile Dorului, ale artistului nostru popular din Baia Mare, broderie din Prahova și creații basarabene, pictură pe sticlă, icoană- farfurie pe ceramică, realizată printr-o tehnică special folosită, tehnica punctului. Asta este România!”, a precizat eurodeputatul Grapini.

Prin această inițiativă, Maria Grapini s-a alăturat demersurilor europene de promovare și conservare a patrimoniului cultural, esențial pentru identitatea colectivă a Uniunii Europene. Potrivit europarlamentarului Grapini, meșteșugurile tradiționale reprezintă nu doar expresii artistice, ci și punți între trecut și viitor.

“Într-o Europă a diversității, meșteșugurile artistice reprezintă o componentă esențială a identității naționale și regionale. Protejarea acestor meserii contribuie la menținerea bogăției culturale comune și, totodată, oferă oportunități reale de dezvoltare economică și social, în mediul rural, încurajând oamenii să rămână și să trăiască în comunitățile lor”, a mai spus Maria Grapini.