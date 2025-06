FPIOR avertizează: Statul este în insolvență. Măsurile anunțate sunt ca ale înecatului: ne vor duce la fund definitiv!

Solicităm urgent comisii de lucru cu mediul privat și universitățile, precum și specialiști în insolvență. Acesta este adevărul: mediul politic, care a creat situația, nu ne poate scoate din ea.

După ce a comandat studii, a trimis rapoarte, a emis avertismente, FPIOR are o concluzie: cei însărcinați să rezolve situația nu știu cum să o facă.

FPIOR cere urgent o Comisie și un Plan de Țară format din specialiști reali: oameni de afaceri, profesori de economie, specialiști în insolvență.

Măsurile anunțate sunt exact cele care ne-au adus în colaps, doar că mult mai dure. Așadar, nu pot rezolva nimic, dar pot strica multe.

Atrage atenția tuturor cetățenilor că TVA-ul îl plătesc persoanele fizice și că măsurile anunțate înseamnă, efectiv, că fiecare preț va crește.

FPIOR solicită urgent încetarea haosului și formarea unei comisii mixte, din profesori universitari, specialiști în insolvență și reprezentanții reali ai mediului de afaceri românesc.

FPIOR înțelege, din mesajele apocaliptice care ajung în presă, că nu există o direcție clară de redresare a țării și că măsurile anunțate nu sunt un plan coerent, ci mai degrabă o serie de compromisuri.

După ce, în a doua zi de mandat, președintele a afirmat că nu va crește TVA-ul, după ce au fost comandate și înaintate Guvernului și Președinției studii amănunțite privind impactul măsurilor preconizate, oamenii de afaceri își exprimă îngrijorarea: coaliția ori nu știe ce face, ori are rele intenții.

Statul este insolvent. Să cheme specialiști în insolvență și oameni de afaceri!

„Înțelegem că situația este mult mai gravă decât ni se comunica inițial. După duritatea fără precedent a măsurilor, înțelegem că statul însuși este în prag de faliment. Dacă aceasta este situația, atunci să cheme specialiștii potriviți: oameni de afaceri și specialiști în insolvență. Vă spun din experiență că:

Din astfel de situații nu ieși decât dacă recunoști unde te afli și faci un plan pe termen lung. Altfel, doar luând măsuri incoerente, te îneci definitiv. Cei care au creat situația nu pot fi tot cei care o rezolvă. E nevoie de specialiști în economie și mediul de afaceri, nu de politicieni. Din situații-limită cu toții ieșim mai înțelepți. Dacă ieșim.” (Valentin Șoneriu, președinte FPIOR)

„Pare dur, dar avem un divorț în care părinții nu se înțeleg, dau vina pe copii, îi trimit la muncă și îi și bat când se întorc acasă. Pentru simplul motiv că ei, părinții, nu prea știu ce fac. Așadar, propunem să se aplice regula simplă: cei care muncesc au dreptul să ia și decizii. Altfel, orice om știe că, dacă tai vaca de lapte și vinzi carnea, vei avea bani 3 luni, apoi vei muri de foame.” (Alex Costea, vicepreședinte FPIOR și președinte HOTRECC Iași)

„Toate instituțiile din mediul privat au punctat posibilele efecte negative asupra economiei. Și noi, la rândul nostru, am trimis înștiințări și comunicate încă din primele zile. Din fonduri private, am comandat studii. Le-am înaintat. Am primit răspunsuri frumoase, protocolare, dar nu invitații la dialog. Nu întrebări suplimentare. Acesta este un aspect îngrijorător: ori există o agendă și românii nu știu, ori este deja haos, iar măsurile sunt doar modalități de apărare, nu parte a unui plan de redresare. În ambele situații, trebuie luate măsuri și cerem susținere publică.” (Răzvan Baltă, vicepreședinte FPIOR)

Adulții nu mint

„Jurnaliștii au un bilețel în care scrie TVA nu va crește. FPIOR a fost la o întâlnire cu aceleași cuvinte (deși astăzi realizez că, în afară de noi, tot mediul de afaceri prezent acolo era străin, nu autohton. Nu pot să înțeleg de ce. Așa cum nu pot să înțeleg de ce impozitarea anunțată pe jocurile de noroc este o jignire la adresa inteligenței noastre – respectiv doar pentru cei care câștigă, nu pentru jocul în sine, care sărăcește populația –, cum măsurile de austeritate vin să taie bursele copiilor, spitalizarea bătrânilor, îngroapă câte companii românești mai sunt, dar nu se ating de cele străine. Vreau doar să spun că adulții nu mint.” (Călin Cozma, președinte executiv FPIOR)

„Măsurile anunțate contravin obiectivului declarat de asigurare a unui climat predictibil pentru mediul de afaceri, menționat chiar în preambulul Programului de Guvernare. Vrem doar să stipulăm clar: adulții nu mint! Dacă tolerăm minciuna și impostura astăzi, nu vom mai exista mâine.” (Ruxandra Stoica, vicepreședinte FPIOR)

„Introducerea de taxe/impozite speciale, ad-hoc, nu va contribui la consolidarea bugetară, ci va accentua ineficiențele și risipa din cheltuirea banului public. Acestea sunt măsuri puerile, haotice, defensive. Solicităm constituirea urgentă a unei celule de criză și a unei comisii cu oameni de afaceri, profesori de economie, specialiști în insolvență. Nu e nevoie să se mai prefacă nimeni că știe ce face. Este greu, este firesc să nu știe. Dar nu putem intra în faliment ca țară.” (Corina Macri, vicepreședinte FPIOR)

Soluții reale pentru deficitul bugetar există. Dar ele trebuie să facă parte dintr-un plan de redresare asumat, pe care cineva să îl coordoneze și să îl aplice. Nu este posibil să repare cine a stricat. Pentru că, după cum lesne se poate observa, nu știe cum. Este inadmisibil să se solicite mediului privat – angajați și angajatori – să suporte deficitul creat de stat, în timp ce statul nu se reorganizează, rămâne blocat în același mod de organizare și aplică metode opresive pentru întreaga populație.

Scenariul ignorat de guvernanți: ce se întâmplă dacă se majorează TVA-ul la 19% și se închide 30% din industrie?

FPIOR atrage atenția că, în lipsa unui dialog real și a unor măsuri adaptate specificului industriei ospitalității, România se îndreaptă spre un colaps tăcut, dar profund. În cazul în care Guvernul decide majorarea TVA-ului pentru sectorul HoReCa la 19% – fără măsuri de compensare și sprijin – efectele vor fi dramatice.

Conform estimărilor interne, bazate pe date de la INS și Ministerul de Finanțe:

Peste 30% din industria ospitalității riscă să se închidă în primele 6–12 luni de la aplicarea măsurii.

Aceasta ar însemna aproximativ 330 de companii afectate direct (din cele peste 1.100 membre FPIOR) și peste 8.400 de locuri de muncă pierdute.

Extrapolând, la nivel național este vorba de peste 50.000 de angajați concediați – în special din rândul tinerilor, femeilor și lucrătorilor sezonieri – exact categoriile cele mai vulnerabile.

Statul ar putea încasa doar 300–400 milioane lei în plus anual din TVA, dar ar pierde peste 1,2 miliarde lei din contribuții sociale și impozit pe venit aferente locurilor de muncă desființate și alte peste 700 milioane lei din scăderea volumului general de activitate în economie (transport, furnizori locali, servicii conexe etc.).

“Deficitul real nu este cel bugetar, ci de viziune. Creșterea TVA-ului într-un sector extrem de sensibil la preț și consum nu aduce venituri reale pe termen mediu și lung, ci accentuează migrarea muncii, scăderea atractivității investiționale și închiderea afacerilor autohtone.”(Corina Macri, vicepreședinte FPIOR)