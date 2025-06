Trump refuză să precizeze dacă se va angaja să respecte articolul 5 din Tratatul NATO

Președintele american Donald Trump a refuzat să spună, marți, dacă se va angaja să respecte Articolul 5 al NATO, care impune membrilor să se apere reciproc în cazul unor atacuri, informează Romaniatv.net.

Marți, în drumul său spre summitul NATO din Haga, Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști despre garanțiile de apărare comună descrise în tratatul NATO.

Președintele american a refuzat să spună dacă se va angaja să respecte articolul 5 din NATO, spunând că acest articol are „numeroase definiții”. „Există numeroase definiții ale articolului 5. Știți asta, nu? Dar m-am angajat să le fiu prieten, știți, am devenit prieten cu mulți dintre acești lideri și m-am angajat să îi ajut”, a declarat Trump reporterilor la bordul Air Force One, în drum spre summitul NATO de la Haga, scrie Bloomberg.

Președintele american a fost rugat să clarifice aceste afirmații, iar el a spus că este „angajat să salveze vieți. Sunt angajat față de viață și siguranță”.

„Vă voi da o definiție exactă când voi ajunge acolo, doar că nu vreau să o fac pe spatele unui avion”, a mai spus el. Articolul 5 este unul dintre pilonii fundamentali ai alianței NATO și a fost adus în discuție în primele zile ale invaziei rusești în Ucraina, în cazul în care amenințarea se extindea și asupra unor țări membre NATO.

Articolul 5 stipulează că un atac asupra unei țări NATO este interpretat ca un atac asupra întregii alianțe și prevede apărarea colectivă. Trump a criticat în mai multe ocazii faptul că aliații SUA au fost prea dependenți de cheltuielile de apărare ale Washingtonului și că ar trebui să contribuie mai mult la securitatea colectivă.

O întâlnire în marja summitului NATO, la Haga, între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi omologul său american Donald Trump este prevăzută miercuri, declară marţi un oficial de rang înalt de la preşedinţia ucraineană AFP.

Această întâlnire este prevăută ”la începutul după-amiezii” miercuri, iar ”echipele sunt pe cale să finalizeze detaliile”, declară AFP sub protecţia anonimatului acest oficial.

Volodimir Zelenski, ale cărui relaţii cu Donald Trump sunt complicate, urmează să vorbească despre ”sancţiuni împotriva Rusiei”, care a invadat Ucraina la 24 februarie 2022, şi achiziţii de armament de la Statele Unite, precizează sursa citată.