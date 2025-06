Tactici de război psihologic folosite de agenții Mossad la adresa generalilor iranieni!

Agenții Mossad au folosit o tactică de război psihologic și au sunat generalii iranieni direct pe telefonul lor mobil, sugerându-le să se salveze înainte să fie prea târziu, informează Romaniatv.net.

Agenții Mossad au contactat, în ziua în care Israel a lansat un atac-surpriză asupra Iranului, mai mulți generali iranieni din cercul apropiat al liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, cărora le-au transmis să se delimiteze de regim. În caz contrar, aceștia urmau să fie uciși, transmite Washington Post.

Agenții Mossad, serviciul de informații al Israelului, au efectuat o campanie de intimidare asupra generalilor iranieni la câteva ore după ce Israelul a lansat primul val de bombardamente împotriva Iranului pe 13 iunie.

Vorbitori de persană, agenții Mossad au sunat oficialii iranieni direct pe telefoanele lor mobile și i-au avertizat că vor urma să fie omorâți dacă continuă să sprijine regimul „ucigaș” al ayatollahului Ali Khamenei, care „distruge țara de peste 46 de ani”.

Un număr de aproximativ 20 de generali ar fi fost contactați în acest fel, iar conținutul apelurilor telefonice este unul înfiorător.

„Avem toate informațiile despre tine. E limpede ca nu înțelegi in ce situație te afli, iți spun ca am lovit toți liderii, i-am aruncat in aer, sunt praf și pulbere acum.

Ai 12 ore să te salvezi împreună cu soția și copilul tău. În caz contrar, sunteți următorii pe lista noastră. Suntem mai aproape de tine decât vena ta jugulară. Bagă asta la cap. Dumnezeu să vă protejeze”, este avertismentul adresat unui general al Gardienilor Revoluției.

Generalul s-a speriat și a întrebat imediat: „Cum să ți-l trimit?”, iar răspunsul a venit imediat: „Îți trimit un ID de Telegram”.

Iranul confirmă că Ali Shadmani, important comandant militar al țării, a fost ucis în urma unei lovituri israeliene efectuate în 17 iunie.

„Generalul Ali Shadmani, comandantul cartierului general central Khatam al-Anbiya (afiliat Corpului Gardienilor Revoluției), a intrat în rândurile martirilor, el decedând ca urmare a rănilor grave suferite în timpul bombardamentului efectuat de regimul sionist agresor”, a indicat un comunicat al acestui comandament, citat de agenția oficială de presă IRNA.