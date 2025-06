David Popovici, model pentru noul campion european U23

Denis Popescu, cel mai înalt înotător din delegația “tricoloră”, la 1.98 m, a cucerit aurul în proba de 100 m fluture după ce a încercat să copieze cât mai multe de la bunul său prieten David Popovici.

România a câștigat două medalii de aur în prima zi a Campionatelor Europene U23 la înot. David Popovici și Denis Popescu au fost eroii noștri. Cei doi sunt foarte buni prieteni, Denis chiar recunoscând că de-a lungul timpului a „furat” multe de la campionul olimpic. Poate chiar detaliile care l-au ajutat să facă diferența între aur și alte medalii.

Denis Popescu s-a impus în finala probei de 100 m fluture din cadrul Campionatelor Europene U23 din Slovacia cu un nou record național. Coincidență, acesta era deținut chiar de David Popovici! Acesta este primul titlu continental pentru sportivul nostru.

„Când ai ocazia să-l observi pe David ceea ce face, poți observa că e și el un om normal. Dacă o stai să-l observi, poți să furi de la el anumite lucruri. Face multe lucruri mici la care nici nu te-ai gândit, dar care fac diferența în timp” – Denis Popescu, campion european U23.

Denis recunoaște că a încercat să copieze cât mai multe din obiceiurile lui David Popovici și a observat că multe i se potrivesc și lui.

„Am copiat multe pot spune. Am stat în ultimul timp mult pe lângă el, în special, la ultimul cantonament în Turcia, când am fost împreună. Ne-am antrenat și împreună multe zile atunci și am observat multe lucruri la el pe care le-am adaptat și în activitățile mele zilnice. Uneori și uit că David e campion olimpic. Îl privesc ca pe un prieten. Și asta e ideea. Să nu uiți că el, până la urmă, da, e campion olimpic. Multă lume uită asta și nu observă ceea ce face.” – Denis Popescu, campion european U23.

Are aceleași gusturi muzicale cu David Popovici

Unul dintre cele mai importante obiceiuri „furate” de la campionul olimpic este ca după fiecare antrenament sau concurs să mănânce o banană sau să bea un shake proteic.

„Uite, ăsta e un lucru pe care l-am învățat de la David și de la nutriționistul meu. E un interval de 30 de minute, în care e bine să mănânci atât proteine cât și carbohidrați, pentru că se absorb mai repede. Mănâncă fiecare ce-i place. De obicei o banană și un shake proteic. Te refaci mai repede, mai bine” – Denis Popescu, campion european U23.

David i-a influențat și gusturile muzicale. În urmă cu 3 ani, Denis a auzit o melodie care-i plăcea mult campionului olimpic de la Paris și așa a descoperit nu doar interpretul, ci și stilul de muzică .

„Am o melodie preferată, de la Giveon: „Fields”. Nu e așa cunoscută, dar… O știu de la David. Este din genul lui de muzică și la el l-am descoperit, acum câțiva ani buni, vreo trei. Și de atunci am început și eu să ascult genul ăsta de muzică, că e un gen foarte bun” – Denis Popescu, campion european U23.

Denis e cel mai înalt înotător din delegația României

Denis Popescu este cel mai înalt component al delegației României prezente la Campionatele Europene U23. Are 1,98 metri și spune că acum înălțimea îl ajută.

„Mă avantajează pentru că am învățat să-mi valorific înălțimea. În schimb, când eram mai mic și nu aveam aceeași masă musculară, era un dezavantaj. Trebuie să știi să-ți pui în practică avantajele și dezavantajele. Adică să-ți cunoști corpul. Am și eu dezavantaje în comparație cu unul mai mic, dar totodată am și unele avantaje față de el” – Denis Popescu, campion european U23.

Delegația României la Campionatele Europene U23 cuprinde 13 sportivi

România participă la Campionatele Europene U23 cu o delegație compusă din 13 sportivi și sportive. La feminin suntem reprezentați de Rebecca Diaconescu (400 m liber, 800 m liber, 1.500 m liber), Maysa Raţiu (100 m liber, 200 m liber) și Ioana Ştirbu (50 m liber, 100 m liber, 200 m liber). La masculin au luat sau vor lua startul David Popovici (50 m liber, 100 m liber, 200 m liber), Vlad Stancu (200 m mixt, 400 m mixt), Vlad Mihalache (50 m fluture, 100 m fluture), Denis Popescu (50 m spate, 50 m fluture, 100 m fluture), Patrick Dinu (50 m liber, 100 m liber), Alexandru Constantinescu (50 m liber, 100 m liber, 200 m spate), Ştefan Cozma (100 m liber, 200 m liber, 200 m fluture), Cristian Lăpădat (50 m fluture,100 m fluture, 200 m fluture), Mihai Gergely (100 m liber, 200 m liber) Andrei Iaschiu (400 m liber, 800 m liber, 1500 m liber).

În prima zi de concurs, joi, România a cucerit două medalii de aur, prin David Popovici la 200 m liber și prin Denis Popescu, la 100 m fluture. În aceeași finală, Vlad Mihalache a terminat pe poziția a șaptea. Rebecca Diaconescu a fost a patra la 800 m liber, iar Alex Constantinescu al optulea la 200 m spate.

Competiția continuă până duminică și este transmisă în direct la TVR Sport.