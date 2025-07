Mutare majoră pe piața de web hosting din România! Cyber_Folks achiziționează Hosterion într-o tranzacție de 6,7 milioane de euro

Cyber_Folks România, parte din grupul internațional cu același nume, anunță achiziția companiei Hosterion, unul dintre cei mai importanți furnizori independenți de servicii de hosting din România. Valoarea totală a tranzacției este 6,7 milioane de euro, iar preluarea vizează extinderea capacităților operaționale și consolidarea poziției cyber_Folks ca lider al pieței locale de infrastructură digitală, cloud și servicii de găzduire web scalabile.

„Ne construim, pas cu pas, poziția de lider în domeniul comerțului electronic din Europa Centrală și de Est. Achiziția Hosterion reprezintă o altă etapă în implementarea acestei strategii. Vorbim despre este un brand puternic, construit pe servicii de calitate și pe o cultură antreprenorială solidă, iar integrarea acestuia în cyber_Folks România ne va permite să extindem capacitatea tehnică, portofoliul de clienți și nivelul de expertiză. Suntem deja jucătorul dominant in industria de webhosting din România, cu cele mai rapide și sigure soluții de găzduire pentru website-uri, VPS-uri și servere dedicate, deservind companii de toate dimensiunile”, a declarat Adrian Chiruță, co-CEO și acționar cyber_Folks România.

Hosterion a fost fondată în 2004 și deservește peste 13.000 de clienți, având operațiuni internaționale în Londra, Chicago și Amsterdam. Compania ȋnregistrează venituri anuale de 2,1 milioane de euro.

15% creștere a cifrei de afaceri, ȋn 2025

În ultimii trei ani, cyber_Folks România a înregistrat o creștere constantă a cifrei de afaceri: 26,3 milioane lei în 2022, 28,8 milioane lei în 2023, respectiv 29,7 milioane lei în 2024.

„Cifra de afaceri a cyber_Folks România a crescut constant, pe parcursul ultimilor trei ani, reflectând cererea tot mai mare pentru servicii de găzduire performante, scalabile și susținute de suport tehnic specializat, disponibil 24/7. Am înregistrat o dinamică pozitivă an de an, cu o accelerare semnificativă începând cu 2023, în contextul extinderii portofoliului de servicii și a creșterii interesului din partea antreprenorilor și creatorilor de conținut digital”, completează Adrian Chiruță.

Pentru 2025, compania estimează o creștere de peste 15%, susținută de investiții în infrastructură și achiziții strategice. Printre clienții săi se numără branduri de referință precum entertix.ro, atvrom.ro, summerwell.ro și jamilacuisine.ro.

Cyber_Folks România face parte din grupul internațional cu același nume, cu prezență în peste șase piețe europene, clienți în peste 100 de țări și 1.000 de angajați. În România, compania are birouri în Cluj-Napoca, București și Bistrița și operează din două centre de date performante localizate în Cluj-Napoca și București. Portofoliul său include servicii de găzduire web NVMe, servere private virtuale și dedicate, înregistrare de domenii și soluții de disaster recovery.

Grupul este listat la Bursa de la Varșovia, reunește o echipă de aproximativ 1.000 de angajați și oferă servicii integrate pentru antreprenori, creatori digitali și companii mari, cu focus pe performanță, securitate și suport uman specializat.

Despre cyber_Folks

Cyber_Folks este un brand internațional specializat în servicii de găzduire web, infrastructură customizată în funcție de modelul de business și soluții cloud scalabile, listat la Bursa de la Varșovia. Cu o prezență activă în peste 100 de țări, 1.000 de angajați, grupul deservește o gamă variată de clienți – de la antreprenori mici și medii, creatori digitali, până la companii mari din domenii precum ecommerce, banking sau plăți online. În România, cyber_Folks operează din birourile din Cluj-Napoca, București și Bistrița, cu două centre de date performante, dotate cu soluții de securitate avansate. Portofoliul său include găzduire web NVMe, servere virtuale private și dedicate, înregistrare de domenii, și soluții de disaster recovery. Compania se remarcă prin calitatea suportului, asigurat 24/7, viteza serviciilor, scalabilitate. Mai multe informații sunt disponibile pe www.cyberfolks.ro.