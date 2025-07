Sindicatele amenință cu ample proteste: „Nu noi, salariaţii, ne facem vinovaţi de situaţia dezastruoasă în care se află bugetul Românei!”

Sindicatele vor întâlnire de urgenţă cu premierul şi anunţă proteste dacă nu ajung „la un numitor comun” pe tema măsurilor de austeritate: Nu noi, salariaţii, ne facem vinovaţi de situaţia dezastruoasă în care se află bugetul Românei.

Cele cinci mari confederaţii sindicale din România reclamă că au fost „eliminate de la consultarea reală” pe tema măsurilor de austeritate adoptate de Guvern şi solicită premierului Ilie Bolojan o întâlnire de urgenţă, în cursul zilei de luni. „Nu noi, salariaţii, nu noi, organizaţiile sindicale ne facem vinovaţi de situaţia dezastruoasă în care se află bugetul Românei”, transmit sindicaliştii, anunţând proteste şi chiar grevă generală dacă „nu se ajunge la un numitor comun” privind măsurile anunţate.

„Toate cele cinci confederaţii am hotărât să avem o singură voce, să avem acţiune comună în ceea ce priveşte procedura prin care am fost eliminaţi de la consultarea reală şi transparenţa cu privire la adoptarea acestor acte normative. Prin urmare, am semnat împreună, toate cele cinci confederaţii o scrisoare către premierul Bolojan căruia i-am cerut întrunirea de urgenţă cu cele cinci confederaţii sindicale, pe tema măsurilor de austeritate, în cursul zilei de astăzi, până la adoptarea actului normativ în cauză”, a declarat vicepreşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Mircea Burlacu.

Acesta precizează că, în cazul în care premierul refuză discuţiile cu sindicatele, acestea se vor adresa preşedintelui Nicuşor Dan, căruia îi vor cere să fie mediator.

„Dacă constatăm că în cursul zilei de astăzi nu primim o astfel de invitaţie, mâine de dimineaţă, la prima oră, va pleca o solicitare către preşedintele Nicuşor Dan pentru a-şi exercita dreptul constituţional la mediere astfel încât să medieze conflictul dintre confederaţiile sindicale şi Guvernul României”, mai spune Burlacu, în numele celor conci mari federaţii sindicale.

Reprezentantul sindicatelor atrage atenţia că nu salariaţii sunt responsabili pentru situaţia bugetară a ţării şi subliniază că măsurile de austeritate trebuie suportate, proporţional, de fiecare, „în măsura în care se face vinovat de această situaţie”.

„Am concluzionat împreună că nu noi, salariaţii, nu noi, organizaţiile sindicale ne facem vinovaţi de situaţia dezastruoasă în care se află bugetul Românei. Suntem dispuşi la orice discuţie, la negocieri, la stabilirea unui plan de măsuri la care să contribuim cu toţii, evident, fiecare proporţional, în măsura în care se face vinovat de această situaţie. Cu alte cuvinte, ne pregătim de proteste în situaţia în care nu vom ajunge la un numitor comun şi nu excludem iniţierea procedurilor privind greva generală începând din toamnă”, adaugă vicepreşedintele BNS, Mircea Burlacu.