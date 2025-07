Magia Disney revine la București: Celebra poveste, Disney’s Aladdin, în concert Live to film, pe 10 octombrie, la Sala Palatului

Pe 10 octombrie 2025, la Sala Palatului, publicul din România este invitat la o experiență muzicală și cinematografică de excepție, dedicată uneia dintre cele mai iubite și premiate producții Disney din toate timpurile – Aladdin – Live to Film Concert.

Filmul original Disney – Aladdin va fi proiectat în întregime pe ecranul de mari dimensiuni al Sălii Palatului, în timp ce Orchestra Simfonică Valahia va interpreta live, sub bagheta dirijorului român Andrei Ștefan Racu, remarcabila coloană sonoră semnată de celebrul compozitor Alan Menken, laureat cu Oscar®, Golden Globe® și Grammy®.

O seară magică pentru întreaga familie unde muzica live și filmul se împletesc cu artiști de excepție, într-un spectacol total pe scena din Sălii Palatului din București.

Evenimentul de la Sala Palatului îi aduce în prim-plan pe artiștii Ana Cebotari, Armand Calotă, Silvian Vâlcu și Lucian Ghimiși care vor da viață personajelor emblematice din această poveste clasică: Aladdin, prințesa Jasmine, Jafar și Genie, într-o punere în scenă plină de emoție, farmec și umor.

Alături de versurile scrise de Howard Ashman și Tim Rice, muzica Disney din Aladdin a cucerit generații întregi, oferind publicului melodii devenite simboluri ale universului Disney: „A Whole New World”, „Arabian Nights”, „Friend Like Me”, „Prince Ali” și „One Jump Ahead”.

Filmul original Disney Aladdin (1992), câștigător al Premiul Oscar pentru Cel Mai Bun Cântec („A Whole New World”) și Cea Mai Bună Coloană Sonoră, spune povestea unui tânăr visător din orașul mitic Agrabah, care pornește într-o frumoasă aventură alături de prințesa Jasmine, maimuța Abu și spiritul carismatic al lampii magice, Genie. Împreună, înfruntă planurile malefice ale vrajitorului Jafar și descoperă adevărata putere a prieteniei, curajului și iubirii.

Evenimentul face parte din turneul global Disney Concerts, care aduce celebrele povești Disney în fața publicului din întreaga lume, prin producții „live to picture” de mare anvergură. Printre titlurile emblematice prezentate de Disney Concerts se numără: Star Wars Film Concert Series, The Lion King, Disney Princess – The Concert, Coco, Up și The Nightmare Before Christmas.

Biletele au fost puse în vânzare exclusiv în rețeaua Iabilet.ro și pot fi achiziționate la prețuri variabile, în funcție de categoria de loc, după cum urmează: Cat. III – 130 lei, Cat. II – 220 lei, Cat. I – 320 lei.

Organizat de Asociația Culturală Mall4Art și Mamba Events, Aladdin – Live to Film Concert garantează o seară de vis pentru copiii de toate vârstele, unde muzica live și magia filmului se împletesc armonios într-un spectacol de neuitat.