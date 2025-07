Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, avertizează: Dependența de importuri înseamnă vulnerabilitate, prețuri impredictibile și mai puțin control asupra propriului nostru viitor!

„Am avut de la început un crez: țara noastră nu trebuie să depindă de alții. Am promovat constant nevoia de a exploata resursele strategice în interesul României, fără să cedăm niciun pas în fața șantajului, amenințărilor și propagandei mincinoase, plătită cu bani grei de cei care nu vor o Românie puternică și independentă energetic!”, a precizat, într-o postare pe pagina de Facebook, fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja.

Potrivit lui Burduja, OMV Petrom a anunțat astăzi o descoperire importantă de gaze naturale în perimetrul Spineni, lângă Craiova, cu un potențial de producție de aproximativ 180.000 de normal metri cubi pe zi. Este, potrivit acestuia, o veste excelentă pentru România, pentru că un astfel de zăcământ va consolida securitatea energetică a țării și va întări poziția noastră de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, performanță atinsă anul trecut. De asemenea, acesta a menționat că a insistat constant în nevoia de investiții în upstream (explorare și exploatare resurse), în toate companiile din portofoliul ministerului energiei.

Pentru că România are nevoie de mai multă producție internă, pe toate componentele — gaze naturale, energie regenerabilă, nucleară sau hidro, a completat Burduja, dependența de importuri înseamnă vulnerabilitate, prețuri impredictibile și mai puțin control asupra propriului nostru viitor.

Tocmai de aceea, a adăugat fostul ministru al Energiei, în perioada în care am condus Ministerul Energiei, am sprijinit direct proiectele de explorare și dezvoltare ale companiilor active în sector, de stat sau private, atât pentru perimetrele onshore, cât și pentru cele offshore.

„Am accelerat marile proiecte strategice, de la Neptun Deep la Caragele, am deblocat investiții strategice și am creat un cadru predictibil, clar, care să dea curaj investitorilor. Am știut de la început că România are resurse, are know-how și are oameni capabili. Elementele cheie ale succesului au fost și vor fi voința politică fermă și asumarea unor decizii strategice cu țintă pe termen mediu și lung!”, a opinat Burduja.

Fostul ministru al Energiei a precizat că descoperirea de la Spineni confirmă potențialul uriaș al României și demonstrează că direcția pe care am insistat este cea corectă: investiții, parteneriate solide cu mediul privat și un angajament ferm pentru folosirea resurselor noastre în beneficiul românilor și al economiei naționale. Zona Olteniei, care devine tot mai importantă în peisajul energetic al României, susține Burduja, are acum șansa de a atrage investiții suplimentare, de a dezvolta infrastructură modernă și de a crea noi locuri de muncă.

„Creșterea producției interne de gaze naturale înseamnă securitate și independență energetică pe termen lung. Înseamnă mai multă stabilitate pentru populație și economie, prețuri corecte și un avantaj strategic semnificativ. Voința politică va conta enorm în anii următori. Direcția pe care am definit-o în toată această perioadă trebuie continuată cu decizii curajoase, fără întârzieri inutile și cu un sprijin real pentru toți cei care vor să investească și să construiască în România!”, a conchis Burduja.