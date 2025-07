Andra, pe aceeași scenă cu Rico Sanchez & Gipsy Kings. Publicul are acces gratuit!

Mijlocul lunii august devine centrul muzical al țării, odată cu organizarea celui mai așteptat eveniment al verii în Râmnicu Vâlcea: We Love Music Festival, programat pentru 15 și 16 august pe Platoul Fețeni. Evenimentul promite să aducă pe scenă artiști de renume internațional și național, oferind publicului o experiență muzicală de neuitat, complet gratuită.

Festivalul „We Love Music” reprezintă o celebrare a muzicii în toate formele sale, un eveniment care unește și aduce împreună oameni pasionați de muzică, indiferent de gusturi sau vârstă. În cele două zile de festival, pe scenă vor urca nume mari precum Andra, Rico Sanchez & Gipsy Kings, DJ SASH, Lou Bega și mulți alții, artiști cunoscuți pentru hiturile lor și pentru energia pe care o aduc în fața publicului. Această combinație de artiști promite un program divers, de la ritmuri latino și pop, la electronică și muzică de club, pentru toate preferințele.

Organizatorii evenimentului și-au exprimat entuziasmul și recunoștința față de public, anunțând că accesul la festival va fi complet GRATUIT. Această decizie vine ca un mod de a arăta aprecierea față de susținători și de a promova muzica ca element de unitate și bucurie pentru toți. În plus, organizatorii au anunțat că toți cei care și-au achiziționat deja bilete vor primi înapoi suma plătită, ca urmare a deciziei de a oferi evenimentul pe gratis.

„Când începe muzica, se oprește totul. Și ne repornim.” – acesta este motto-ul festivalului, reflectând ideea că muzica are puterea de a ne aduce împreună, indiferent de circumstanțe. Marius Chină, directorul festivalului, a declarat: „Suntem recunoscători că ești aici. Ne vedem și anul acesta la Râmnicu Vâlcea, cu vibe bun, prieteni și muzică live! We Love Music Festival este pentru toată lumea. Pentru toți cei ca noi. Ca tine. Care se încarcă din muzică. O simți. O retrăiești cu aceeași plăcere, piesă după piesă. Iubim muzica, așa cum o iubești și tu. Hai s-o trăiești împreună cu alți oameni, indiferent cât de diferiți sunt.”

Evenimentul are ca scop nu doar distracția, ci și promovarea valorilor muzicale și a spiritului de comunitate. Atmosfera va fi întărită de decoruri speciale, scene spectaculoase și momente live care vor transforma cele două zile într-un adevărat festival de neuitat pentru toți participanții.

În plus, organizatorii au pregătit zone de relaxare, food trucks și activități pentru toate vârstele. În plus, accesul gratuit face ca evenimentul să fie accesibil oricui dorește să se bucure de muzică în aer liber, într-o atmosferă vibrantă și plină de energie.

We Love Music Festival din Râmnicu Vâlcea devine astfel un eveniment de referință în calendarul cultural al verii, oferind o oportunitate unică de a petrece weekend-ul într-un mod plin de ritm, culoare și voie bună. Publicul este invitat să vină în număr cât mai mare, să danseze, să cânte și să trăiască muzica împreună cu artiștii și ceilalți participanți.