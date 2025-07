FCSB, debut cu dreptul în primul tur preliminar din Liga Campionilor!

FCSB a trecut, miercuri, cu 3-1 de Inter Club d’Escaldes, într-un meci din prima manșă a primului tur preliminar din Liga Campionilor, disputat pe Stadionul Steaua.

Campioana României s-a desprins târziu la 3-0 şi a ratat o mulţime de ocazii, lucru care putea să o coste. Pe final de meci, andorezii au revenit, au ratat un penalty, au marcat, apoi au avut un gol anulat! Returul va avea loc pe 15 iulie 2025, de la ora 21:30.

Dacă trece de Inter Club d’Escaldes, FCSB va juca în turul doi preliminar din Champions League cu învingătoarea dintre The New Saints și KF Shkendija (0-0 în prima manşă, disputată în Ţara Galilor). Campioana României are de trecut trei tururi preliminare şi un play-off pentru a ajunge în faza principală din Champions League.