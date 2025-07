Curtea de Apel din Paris a refuzat, pentru a doua oară, să-l extrădeze pe prinţul Paul Philippe în România

Curtea de Apel din Paris a refuzat miercuri, pentru a doua oară, să-l extrădeze pe prinţul Paul Philippe în România, unde are de ispăşit o pedeapsă cu închisoarea pronunţată în dosarul retrocedărilor ilegale, relatează AFP.

Curtea de Apel din Paris a analizat luna trecută cererea de extrădare în România a prinţului Paul şi urma să îşi anunţe decizia la 9 iulie. Preşedintele Camerei de Extrădare a Curţii de Apel din Paris a subliniat că autorităţile române aveau motive întemeiate să emită un nou mandat de arestare, dar acesta a fost „disproporţionat”.

Judecătorul a precizat că se pronunţă doar asupra admisibilităţii mandatului de arestare, nu şi asupra fondului cauzei.

El a dispus, de asemenea, ridicarea controlului judiciar la care era supus prinţul de la eliberarea sa, după ce a petrecut o scurtă perioadă în detenţie, în aprilie.

„Această decizie în privinţa mandatului de arestare este valabilă în Franţa, dar, după cum ştiţi, România transmite acest mandat de arestare şi în alte ţări. Dacă treceţi graniţa, riscaţi să fiţi arestat”, l-a avertizat preşedintele instanţei pe Paul Philippe al României, care, în aprilie 2024, fusese arestat în Malta, unde se deplasase pentru o ceremonie oficială. Justiţia malteză a refuzat în cele din urmă extrădarea sa în România.

„Am spus întotdeauna că am încredere în justiţia franceză”, a declarat pentru AFP Paul Philip Al României, miercuri, după anunţarea deciziei Curţii de Apel.

„Este o uşurare pentru fiul meu, care are cincisprezece ani, şi pentru soţia mea. Am fost persecutaţi pentru ceva ce nu am făcut”, a adăugat prinţul Paul, care are 77 de ani.