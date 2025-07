A luat aurul european la 8 luni după o operație de peritonită

Campioană continental de junioare la 100 m spate, Daria Silișteanu visează deja la Mondialele care vor avea loc la Otopeni.

Daria Silișteanu, multiplă medaliată la FOTE, în anii trecuți, a fost una dintre eroinele României la Campionatele Europene de juniori care au avut loc în Slovacia la începutul acestei luni. Medaliată cu aur la 100 de metri spate și cu bronz la 50 m spate, ea a trecut printr-o mare cumpănă toamna trecută.

„Cel mai greu moment pe care l-am depășit a fost după operație. Am avut o operație de peritonită. Mi-a fost foarte greu să mă refac și am crezut că nu o să mai pot ajunge în vârf” – Daria Silișteanu, campioană europeană de junioare.

Cel mai dificil după acea operație i-a fost să-și recapete încrederea în ea. Teama că nu va mai putea ajunge la nivelul la care era înainte de internare o bloca.

„Mi-a fost frică că nu voi mai putea fi eu cea dinainte, adică să fiu la fel de bună. A fost un sentiment foarte ciudat. Acum sunt foarte bine. Am fost la psiholog, am vorbit cu domnul psiholog și sunt bine. Ajută foarte mult, mai ales dacă ai probleme din astea cu performanța, că ți-e frică să nu mai progresezi. Te ajută foarte mult să vorbești cu cineva” – Daria Silișteanu, campioană europeană de junioare.

După aurul cucerit la Europene, Daria se gândește la Mondialele care vor avea loc la Otopeni, în perioada 19-24 august.

„Visez la o calificare în finală la Mondialele de juniori. Pentru că au loc în România și pentru că e primul meu Campionat Mondial și vreau să văd cum mă descurc. Dar pentru că e în România, pentru mine e bucuria mai mare” – Daria Silișteanu, campioană europeană de junioare.

Daria va avea alături în tribune rudele și prietenii.

„Eu i-am anunțat că o să concurez la Mondial și au zis că cei care pot ajunge o să vină și o să mă susțină din tribună. Nu mă uit niciodată la ei pentru că îmi dau emoții mai mari. Știu că sunt acolo și că se uită la mine, dar îmi dau emoții mai mari dacă mă mai uit și eu la ei” – Daria Silișteanu, campioană europeană de junioare.

Dar marea dorință a Dariei este să ajungă campioană olimpică. Iar exemplul lui David Popovici, care a cucerit aurul la Paris, face ca totul să pară posibil.

„Visul meu, ca al oricărui sportiv, cred, e să ajung campion olimpic. Ajută destul de mult exemplul lui David. Pentru că îți dai seama că dacă cineva a putut, nu e imposibil și poți și tu” – Daria Silișteanu, campioană europeană de junioare.

Locuiește la București alături de sora ei mai mică

Originară din Fălticeni, Daria are și o soră mai mică decât ea cu cinci ani. Și aceasta face înot și a venit și ea la București.

„Nu e greu să fiu soră mai mare, pentru că ea tot de mică mi-a zis că eu vreau să fiu ca tine și că o să muncesc. Acum a venit și ea aici, la București. Are 11 ani. Semănăm foarte mult și la fizic și la comportament, dar dacă eram la 11 ani să plec de acasă, nu cred că reușeam. Nu am avut problema asta să ne batem pe păpuși niciodată. Eu am fost genul de fată care se juca cu mașinuțe. Nu am avut eu problema cu păpușile. Dar ea a fost tot timpul înțelegătoare cu mine și ne-am înțeles bine” – Daria Silișteanu, campioană europeană de junioare.

Pentru Daria, cea mai mare bucurie de când stă împreună cu sora ei este că astfel vin și părinții lor în vizită.

„Acum părinții, de când a venit ea în București, vin mai des și e mai bine așa, mă simt mai bine și eu. Dar dorul de casă, de locul, de patul meu, să dorm în patul meu, e destul de mare. Trebuie să fac curat când vine mama, dar tot timpul, oricât de curat ar fi, oricât m-aș chinui, tot găsește ceva să zică că nu e bine. Nu se compară cu antrenamentele, dar e greu să faci curat, pentru că e greu să te apuci” – Daria Silișteanu, campioană europeană de junioare.

Pe cât de serioasă este la antrenamente și la concursuri, pe atât de cu capul în nori este în afara bazinului. Tocmai de aceea, antrenorii i-au pus și o poreclă la care răspunde și acum.

„Da, de când eram mică, antrenorii îmi ziceau Vâjuca, că eram foarte zăpăcită și îmi uitam lucrurile pe la bazin, le găseam a doua zi și îmi ziceau Vâjuca și așa am rămas. Îmi mai spun așa și acum, când mă mai văd cu capul în nori” – Daria Silișteanu, campioană europeană de junioare.

Foto: frnmp/len