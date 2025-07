Bergenbier S.A. anunță rezultatele financiare pentru anul 2024

Bergenbier S.A., parte a grupului Molson Coors Beverage Company și unul dintre principalii producători de bere din România, a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de aproape 1 miliard de lei, în creștere cu 10% față de anul anterior. În același timp, compania a virat către bugetul de stat cu 14% mai multe taxe și impozite comparativ cu 2023, depășind pragul de 282 de milioane de lei.

„2024 a fost, fără îndoială, un an dificil, iar piața berii din România nu a fost ocolită de provocări. Într-un context social și economic complicat, ne-am consolidat poziția datorită unei abordări coerente, axate pe extinderea portofoliului de branduri și pe întărirea parteneriatelor comerciale. Este al patrulea an consecutiv de creștere double-digit a cifrei de afaceri, o validare că strategia noastră funcționează într-un mod sustenabil. Anul trecut am lansat Caraiman, o inovație importantă în segmentul core, am continuat să fim berea suporterilor Echipei Naționale de Fotbal la Campionatul European prin brandul Bergenbier și am fost prezenți cu mărcile premium la cele mai importante festivaluri din țară. Toate aceste realizări au fost posibile datorită colaborării strânse cu partenerii noștri și unei echipe dedicate, un atu esențial al organizației noastre”, a declarat Mihai Voicu, Director General al Bergenbier S.A.

În ultimii cinci ani, Bergenbier S.A. a derulat un proces de extindere comercială și de diversificare a portofoliului, cu accent pe segmentele core, premium și fără alcool.

„Rezultatele din 2024 reflectă efortul unei echipe motivate, investițiile eficiente în brandurile noastre, o bună gestiune a costurilor și o adaptare constantă la realitățile pieței. În ciuda incertitudinilor macroeconomice care au complicat planificarea financiară, ne-am atins obiectivele și am înregistrat o contribuție fiscală semnificativă. Strategia noastră, validată de o creștere cu peste 53% a cifrei de afaceri din 2020 până în prezent, demonstrează că Bergenbier S.A. poate livra performanță chiar și în contexte volatile. Vom continua să navigăm aceste vremuri complicate alături de partenerii și colegii noștri și vom miza pe agilitate și eficiență în abordarea noastră strategică și operațională”, a completat Oana Popa, Director Financiar.

Pentru anul 2025, compania rămâne prudentă în ceea ce privește perspectivele de creștere. Instabilitatea fiscală, măsurile economice restrictive și scăderea puterii de cumpărare pot afecta negativ evoluția întregului sector.

„Privim spre viitorul imediat cu prudență. Deși avem o bază solidă – susținută de lansări precum Madrí Excepcional, investiții continue în fabrica din Ploiești și în echipele noastre – ne confruntăm cu creșteri de taxe, iar acciza la bere se va majora cu 10% de la 1 august. Întregul context ne obligă să fim reticenți în privința noilor investiții și rezervați în ceea ce privește creșterea pieței în 2025. Vom continua planurile strategice pentru anul în curs, conștienți că optimizarea resurselor și capacitatea de adaptare vor fi esențiale în perioada următoare”, a concluzionat Mihai Voicu.

Despre Bergenbier S.A.

Parte a grupului Molson Coors Beverages Company Central & Eastern Europe, compania Bergenbier S.A. a fost fondată în 1994, iar cea mai importantă marcă din portofoliul său, Bergenbier, a fost lansată un an mai târziu. Astăzi, Bergenbier S.A. este în top trei companii producătoare de bere din România, având o fabrică modernă la Ploieşti şi o reţea performantă de distribuţie naţională. Bergenbier S.A. acordă o atenție sporită impactului pe care îl are în comunitate și asupra mediului. Portofoliul companiei cuprinde mărci care acoperă toate segmentele pieţei. Pe lângă berile produse la Ploiești – Bergenbier, Caraiman, Madrí Excepcional, Fresh, Staropramen, Staropramen Unfiltered, Stella Artois, Beck’s, Noroc, Löwenbräu – compania importă și distribuie în exclusivitate berile de abație belgiene Leffe și Hoegaarden, berea americană Miller Genuine Draft, cea mai iubită bere mexicană, Corona, precum și berea albă germană nefiltrată Frazinskaner. De asemenea, compania are în portofoliu și variantele 0.0% alcool pentru Stella Artois și Staropramen.

Despre Molson Coors

De peste două secole, Molson Coors fabrică băuturi care aduc oamenii împreună pentru a se bucura de toate momentele vieții. De la Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling și Staropramen la Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Saint Archer Gold, Leinenkugel’s Summer Shandy, Creemore Springs și multe altele, Molson Coors produce unele dintre cele mai îndrăgite și emblematice mărci de bere realizate vreodată. În timp ce istoria companiei este înrădăcinată în bere, Molson Coors oferă un portofoliu modern care se extinde dincolo de industria berii cu cocktail-uri carbonatate, cafea, vin, kombucha, cidru și multe altele. Molson Coors Beverage Company este o companie cotată la bursă, care operează prin Molson Coors America de Nord și Molson Coors Europe și este tranzacționată la New York și la bursa canadiană (TAP). Angajamentul companiei de a ridica standardele industriei și de a lăsa o amprentă pozitivă asupra angajaților, consumatorilor, comunităților și mediului se reflectă în Our Beer Print și în obiectivele de sustenabilitate 2025. Pentru a afla mai multe despre Molson Coors Beverage Company, vizitați molsoncoors.com sau pe Twitter @MolsonCoors.