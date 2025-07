BIBI Touroperator anunță, începând cu 15 iulie, cele mai mici tarife de pe Riviera Românească!

Contrar tendinței obișnuite de majorare a prețurilor în vârful sezonului estival, începând cu 15 iulie, numeroși operatori din turism au ales să mențină tarifele la nivelul anului trecut sau chiar să le reducă semnificativ în cadrul ofertelor last-minute.

Reducerile aplicate ajung până la 30%, pentru vârful sezonului estival, cele mai frecvente fiind între 10% și 20%, semn că piața turistică autohtonă răspunde realist contextului economic și dorinței românilor de a se bucura de vacanțe accesibile. În plus, tot mai multe hoteluri și pensiuni promovează pachete cu zile gratuite de vacanță, cea mai populară fiind: „Stai 6 nopți și plătești 5”.

Totuși, industria turismului se confruntă cu provocări importante. Una dintre acestea este creșterea TVA-ului pentru serviciile de cazare și alimentație publică, care riscă să afecteze competitivitatea sectorului turistic. Mulți operatori aleg, cel puțin pentru moment, să suporte din marja proprie aceste costuri suplimentare, pentru a nu pierde turiști în plin sezon, însă această strategie nu este sustenabilă pe termen lung. Diminuarea valorii voucherelor de vacanță și contribuția proprie în procent de 50% este percepută ca o povară suplimentară, determinând mulți români să caute ofertele cele mai accesibile.



În ciuda tuturor acestor obstacole, turismul intern continuă să rămână activ și flexibil, cu oferte atractive și inițiative menite să mențină interesul turiștilor români pentru destinațiile locale. Vacanțele la hoteluri all inclusive sau cele care includ facilități precum parcare gratuită, șezlonguri incluse la plajă sau piscină exterioară sunt tot mai populare. Turiștii caută confort, servicii incluse și lipsa grijilor pe durata sejurului, hotelurile all inclusive fiind preferate. Din perspectiva BIBI Touroperator, pachetele cu servicii all inclusive rămân preferate de familiile care caută un sejur complet pe Riviera Românească.

Cele mai mici tarife pe Riviera Românească din portofoliul BIBI Touroperator, începând cu 15 iulie

Mamaia : Hotel de 3* – 288 lei/camera/noapte, cu mic dejun inclus

Eforie Nord : Hotel de 2* – 226 lei/camera/noapte, fără servicii de masă

Techirghiol : Hotel 2* – 282 lei/camera/ noapte, fără servicii de masă

Eforie Sud : Hotel 2* – 273 lei/camera/ noapte, fără servicii de masă

Costinești : Hotel 3* – 302 lei/camera/ noapte, fără servicii de masă

Olimp : Hotel 3* – 515 lei/camera/ noapte, fără servicii de masă

Neptun : Hotel 2* – 264 lei/camera/ noapte, fără servicii de masă

Jupiter : Hotel 2* – 202 lei/camera/ noapte, fără servicii de masă

Venus : Hotel 2* – 282 lei/camera/ noapte, fără servicii de masă

Saturn : Hotel 2* – 273 lei/camera/ noapte, fără servicii de masă

2 Mai : Vilă 3* – 266 lei/camera/ noapte, fără servicii de masă

Vama Veche : Hostel 1* – 291 lei/camera/ noapte, fără servicii de masă.