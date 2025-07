Festivalul Strada Armenească, 1-3 august: trei zile de muzică live, dialoguri culturale și identitate a diasporei armene în Grădina Botanică

Festivalul Strada Armenească anunță programul de la scenă pentru ediția a IX-a, ce se desfășoară în Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” din București în primul weekend al lunii august: trei zile de muzică live, dialoguri culturale și identitate a diasporei armene în Grădina Botanică.

Festivalul Strada Armenească revine între 1 și 3 august cu o ediție care își propune mai mult decât celebrarea tradițiilor și moștenirea culturală a armenilor din România – evenimentul se concentrează pe afirmarea unei identități în mișcare, devenind un punct de întâlnire și dialog al tinerilor armeni din diaspora, dar și un melting pot multicultural, în oaza grădinii bucureștene. Ajuns la cea de-a IX-a ediție, evenimentul transformă din nou Grădina Botanică într-un spațiu viu al întâlnirilor dintre generații, culturi și forme artistice.

Ediția din acest an marchează o direcție strategică importantă: consolidarea axei culturale București–Chișinău–Erevan, printr-un program ce aduce împreună artiști din Armenia, Republica Moldova și România, alături de comunitățile și publicul lor. De la rockul psihedelic și muzica tradițională reinterpretată, până la fanfare nomade, jazz etnic, romanțe urbane și spoken word balcanic, selecția muzicală din 2025 conturează un tablou viu și curajos al diasporei armene și al regiunii extinse în care trăiește.

Teaser video ediția IX: https://youtu.be/2zV3ja9Z5JE?si=r2DMQH8vOq_gU5Y9

PROGRAMUL DE LA SCENĂ

Vineri, 1 august

17:30 – DJ Set: Miko Baghdasarian ft. Erik Aslanyan & Vasil Sahakyan (România-Armenia)

19:30 – Surorile Osoianu (Republica Moldova)

21:00 – Zdob și Zdub (Republica Moldova)

Debutul ediției aduce în Grădina Botanică tandrețea revigorantă a surorilor Osoianu, păstrătoare ale cântecului arhaic moldovenesc, urmate de un concert energic semnat Zdob și Zdub – trupa-fenomen care a purtat folclorul basarabean pe marile festivaluri ale lumii. Ziua se deschide cu un DJ set special, în care Miko Baghdasarian revine cu un set eclectic, însoțit de instrumentiști ce vizitează festivalul din Erevan.

Sâmbătă, 2 august

16:30 – DJ Set: Ligia Keșișian ft. Lucas Molina

18:00 – Corina Sîrghi & Taraf (România)

19:30 – Gata Band (Armenia)

21:00 – Fanfare Ciocârlia (România)

O zi dedicată contrastelor și armoniilor: de la romanțele reinterpretate ale Corinei Sîrghi, până la jazz-ul etnic sofisticat al trupei Gata Band, venită din Erevan. Fanfare Ciocârlia închide seara cu un show ce promite a fi memorabil – un concert ca o sărbătoare a spiritului balcanic și libertății muzicale. Ziua începe cu un DJ set performativ semnat de Ligia Keșișian și muzicianul argentinian Lucas Molina.

Duminică, 3 august

16:30 – Sound of TED’S

18:00 – Frate Gheorghe & mica orchestră (Republica Moldova)

19:30 – The Bambir (Armenia)

21:00 – Robin and the Backstabbers (România)

Ultima zi de festival aduce o doză de poezie și distorsiune: Frate Gheorghe revine cu un show care e și manifest, și ritual. The Bambir – legendara trupă din Armenia – aduc pentru prima oară în România lirica lor rock, iar Robin and the Backstabbers închid festivalul cu sonorități alternative și lirism urban.

Festivalul Strada Armenească este organizat de către Uniunea Armenilor din România și Centrul Cultural Armean din București. Parteneri: Ambasada Armeniei în România, The Fresh, Grădina Botanică „Dimitrie Brândză”, Universitatea din București. Sponsori: BCR, Pepsi, Ursus Cooler, Peroni, Aperol Spritz, Persil, TED’S Coffee. Parteneri de mobilitate: Blue, Autonom România. Parteneri media: Rock FM, Diaspora Youth Ambassador Program, AGERPRES, Revista BIZ, Cărturești, Observator Cultural, Haute Culture, Matca Literară, Happ.ro, Subversiv, Infomusic, Munteanu Recomandă, CVLTARTES, Bookhub, Trăiește Muzica, Agenția de carte, Utopia Balcanică, Ararat, Clivaj, Critic Eyez, Contacte Culturale.

Intrarea este liberă, iar accesul se realizează în limita capacității.

Pentru accesul în spațiul Grădinii Botanice se achită un bilet de intrare, în valoare de 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru pensionari, elevi și studenți. Taxa poate fi achitată în avans de aici: https://events.unibuc.ro/gradina-botanica/intrare-22/