S-a rescris istoria! România, al patrulea titlu consecutiv la Europenele U19: “Nimeni n-a mai reușit așa ceva!”

Tricolorii au cucerit aurul în proba masculină pe echipe, la capătul unei finale dramatice, reușind o performanță pe care nici o altă echipă națională nu a mai realizat-o în tenisul de masa!

România domină tenisul de masă european la juniori! Echipa masculină a cucerit, la Ostrava, al patrulea titlu continental consecutiv la U19, o performanță excepțională pentru întregul sport românesc.

Echipa României a îmbinat experiența cu exuberanța debutului la un asemenea nivel. Celor doi jucători deja campioni de trei ori cu tricolorii, Iulian Chiriță și Dragoș Bujor, li s-au adăugat doi debutanți la U19, Robert Istrate și Luca Oprea. Și totul s-a încheiat cu bine, chiar dacă finala cu Portugalia, câștigată cu 3-2 de români, a fost dramatică.

Autorul punctului victoriei, Dragoș Bujor, învingător la capătul unui meci incredibil, câștigat cu 18-16 în setul decisiv cu Clement Laine, spune că nimic nu se compară cu intonarea imnului la festivitatea de premiere.

„Nu este comparabil cu nimic. Este ceva ce te lasă fără cuvinte, cred că este cea mai mare mândrie ca român să îți auzi imnul și să cânti împreună cu boxele <<Deșteaptă-te române!>>” – Dragoș Bujor, campion european U19.

Dragoș e de părere că la acest nivel, diferența este făcută de pregătirea mentală. Iar la cum s-a desfășurat meciul decisiv din finală, se poate spune că el a fost cu adevărat foarte bine pregătit și la acest capitol!

„Având în vedere că toți suntem foarte antrenați, toți sportivii care ajung acolo sunt extraordinari de antrenați, cred că partea mentală este cea mai importantă din sport, pentru că de știut să joace știe toată lumea. Dar mici detalii și puțină inspirație fac diferența acolo unde trebuie” – Dragoș Bujor, campion european U19.

Debutant la Europenele U19, Robert Istrate a contribuit și el la cucerirea titlului continental de către echipa României.

„Sunt mândru că reprezint România. Sper să obțin în continuare rezultate cât mai bune și să-mi fac țara mândră. Momentele în care se intonează imnul sunt niște momente pe care nu le poți descrie în cuvinte și pe care nu le poți compara cu nimic” – Robert Istrate, campion european U19.

“Nu am apucat să sărbătorim, ne pregătim de probele individuale”!

“Tricolorii” s-au încăzit mai greu la Ostrava, dar antrenorului lotului, Mădălin Ionașcu, știa că valoarea elevilor săi este cu totul alta!

„Nu am început chiar atât de bine turneul, dar știam că pe parcurs forma jucătorilor va crește. Sportivii și-au îmbunătățit jocul de la meci la meci, iar din momentul în care am intrat pe tablou meciurile au fost eliminatorii, presiunea mai mare și am reușit să facem față tuturor greutăților pe care le am avut, băieții au jucat foarte bine si la final am reușit sa câștigam. Ne-a ajutat foarte mult experiența din anii precedenți, când am mai reușit sa ne impunem” – Mădălin Ionașcu, antrenor naționala România.

Tehnicianul a evidențiat puterea mentală a jucătorilor săi și a dezvăluit că după victoria care i-a trimis pe tricolori direct în istoria tenisului de masă, băieții nu au apucat să sărbătorească.

„ Cel mai greu meci de gestionat a fost cel cu Franța, favoriți 1, echipă omogenă, cu 3 jucători foarte buni. Acolo a trebuit să fim la 100 din potențial. Am învins 3-0, dar meciurile au fost foarte strânse. Nu a mai câștigat nici o echipa națională nici de fete, nici de băieți la acest nivel atâtea titluri continentale consecutive . Am intrat in istorie! Noi am câștigat în 4 ani 12 medalii de aur din 13 posibile. Sperăm să mai cucerim medalii și în probele individuale. Băieții erau la final sub influenta presiunii, au realizat un pic mai târziu ce performanță au reușit, nu am apucat să sărbătorim în nici un fel, m fost la masă, apoi la hotel” – Mădălin Ionașcu, antrenor naționala România.

Antrenorul spune că o altă calitate a jucătorilor care a făcut diferența la acest turneu este seriozitatea.

„Ei au înțeles că practic acest sport pentru ei e o meserie. Sunt conectați zi de zi la ce au de făcut, au un program bine stabilit de antrenament și cumva știu ce au de făcut și pun pe primul plan tenisul de masă și apoi alte preocupări pe care le pot avea datorită vârstei” – Mădălin Ionașcu, antrenor naționala România.

Tehnician cu experiență, Mădălin Ionașcu recunoaște că la orice concurs toată lumea vrea să-i învingă pe jucătorii români.

„Întotdeauna există o presiune, dar este o presiune pozitivă. Știm cum să câștigăm aceste medalii, avem experiență. Ne cunoaștem foarte bine adversarii, i-am întâlnit de foarte multe ori și cred că avem un avantaj în fața tuturor. Cu siguranță lumea ne respectă, ne apreciază, dar în același timp trebuie să fim tot timpul bine pregătiți, pentru că reprezentăm o oportunitate pentru toți în a câștiga și toată lumea vrea să ne bată” – Mădălin Ionașcu, antrenor naționala România.

Cristinel Romanescu: „O medalie de AUR muncită și meritată”

La capătul unei zile încărcate de emoții, președintele Federației Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu, era extrem de fericit, lucru demonstrat și de felicitările adresate tuturor eroilor acestui succes.

„Al patrulea titlu european consecutiv obținut de echipa masculinǎ de juniori, un AUR care ne dǎ măsura prezentului, dar şi a unui viitor plin de încredere, iar povestea continuǎ! O medalie de AUR muncitǎ şi meritatǎ, un tur de forțǎ finalizat printr-o mare victorie a României, într-o finalǎ plinǎ de emoții! Felicitǎri tuturor, sportivilor, antrenorilor şi <<echipei din spate>>, mereu alături! HAI ROMÂNIA!” – Cristinel Romanescu, președinte FRTM.

Parcursul naționalei masculine la Euro2025

Dupǎ un debut mai greoi greu în grupe, ca un duş rece, echipa noastră s-a mobilizat exemplar şi a încheiat competiția pe echipe cu 3 victorii consecutive. În sferturi, tricolorii au trecut cu 3-0 de Franța, în semifinale cu 3-1 de Slovacia, iar în finală cu 3-2 cu Portugalia.

Desfășurarea finalei cu Portugalia a fost una de infarct, România revenind de la 1-2! În ultimele două meciuri ale confruntării, Iulian Chiriță l-a învins cu 3-2 pe Tiago Abiodun, iar apoi, în confruntarea decisivă, Dragoș Bujor a trecut cu același scot de Clement Laine. Dar în setul 5, scorul a fost 18-16, așa că vă puteți imagina tensiunea și dramatismul ultimelor puncte!

România – Portugalia 3-2

Iulian Chiriță – Clement Laine 3-0 (11-5, 11-5, 13-11)

Dragoș Bujor – Tiago Abiodun 2-3 (2-11, 11-9, 7-11, 11-7, 6-11)

Robert Istrate – Rafael Kong 1-3 (13-11, 8-11. 12-14, 5-11)

Iulian Chiriță – Tiago Abiodun 3-2 (9-11, 11-8, 3-11, 11-4, 11-6)

Dragoș Bujor – Clement Laine 3-2 (11-4, 6-11, 11-6, 11-13, 18-16).

Foto: frtm/facebook