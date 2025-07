Romsilva a recepționat lucrările de corectare a torenților realizate de Direcția Silvică Neamț

Regia Națională a Pădurilor-Romsilva a receptionat, la finalul saptamanii trecute, lucrarile realizate in cadrul obiectivului ”Corectarea torentilor din bazinul hidrografic cuprins intre Paraul Grefenis si Paraul Schitului”, din judetul Neamt, administrat de Ocolul Silvic Vaduri, in prezenta directorului Directiei Regenerare – Dezvoltare, Jean Visan, si a colegilor de la Directia Silvica Neamt.

Proiectul are o valoare de 2,47 milioane lei si este finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).

Prin acest proiect, in cei doi ani de lucrari, s-au executat consolidarea albiei pe 0,67 kilometri, plantatii antierozionale pe 1,3 hectare, precum si opt baraje si cinci canale priza, cu o lungime totala de 53,8 metri.

Lucrarile de corectare a torentilor sunt realizate de silvicultorii Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in zonele montane, pentru a proteja fondul forestier national, comunitatile locale, asezarile umane, caile de comunicatie si retelele de transport sau constructiile hidrotehnice din aval. Aceste lucrari sunt constructii specifice, complexe, care includ baraje, praguri de scurgere, ziduri de sprijin si consolidari de mal si alte lucrari, la care se adauga lucrari de impadurire pentru stabilizarea solului din jur. Amenajarile de corectare a torentilor au rolul de a prelua undele de viitura care se formeaza in zonele de munte, de a reduce viteza scurgerii apelor in torenti si de a consuma energia cinetica prin trepte cu energie potentiala.

„Suntem in mijlocul unei comunitati care traieste de ani de zile cu realitatea viiturilor. Impactul direct al acestor lucrari nu sta doar in cifre, ci in siguranta si in linistea oamenilor. Investitiile pe care le realizam prin Planul National de Redresare si Rezilienta inseamna un mediu mai sigur pentru familiile care traiesc in zona, gospodarii, infrastructura si paduri mai protejate in fata fenomenelor meteorologice extreme. Le multumesc tuturor celor implicati, silvicultori, proiectanti si constructori, pentru profesionalismul si implicarea cu care am reusit sa depasim obiectivele stabilite in Planul National de Redresare si Rezilienta”, a declarat directorul Directiei Regenerare – Dezvoltare, Jean Visan.

Proiectul ”Lucrari de corectarea torentilor pentru reducerea riscurilor generate de viituri torentiale in bazinetele amplasate in fondul forestier national administrat de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva pe raza judetelor Bacau, Buzau, Suceava, Neamt, Hunedoara, Prahova, Valcea si Vrancea”, parte a Planului National de Redresare si Rezilienta, are o valoare de 109,56 milioane lei, fara TVA, si prevede refacerea a cel putin sase structuri de retinere a aluviunilor, ridicarea a cel putin 30 de noi constructii aluvionare, reimpadurirea a patru hectare de teren, construirea de garduri de vegetatie, prin aceste lucrari urmand a fi reabilitati peste 30 de kilometri de albii torentiale.

In prezent, se inregistreaza, in cadrul acestui proiect, un progres de 74%, fiind realizate, in total, 172 de lucrari noi de retentie, precum baraje si praguri, din care 39 includ scari pentru pesti, 9 piese de retentie reabilitate si 9 hectare impadurite.

Regia Nationala a Padurilor – Romsilva deruleaza, in total, trei proiecte ample prin Planul National de Redresare si Rezilienta, unul privind lucrarile de corectare a torentilor, altul care prevede modernizarea pepinierelor silvice si al treilea care are ca obiect reimpadurirea suprafetelor forestiere afectate de calamitati, toate cele trei proiecte avand o valoare cumulata de 180 milioane de lei.