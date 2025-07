Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, clarificări necesare: Buletinul electronic ia locul cardului de sănătate! Se lucrează la o nouă platformă online pentru programarea pacienților!

Horațiu Moldovan a dezvăluit că în momentul de față majoritatea românilor au cardul de sănătate expirat și că se dorește prelungirea cu 10 ani a valabilității acestuia.

„În momentul de faţă, cardul de sănătate a expirat pentru o bună parte din populaţie şi dorim, practic, să prelungim la 10 ani valabilitatea cardului în momentul în care acest card va fi înlocuit cu noua carte de identitate”, a declarat șeful CNAS în cadrul conferinței de presă.

De asemenea, Horațiu Moldovan a dezvăluit că se lucrează la o platformă online de programări în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

”Astăzi, pacientul pleacă de multe ori din cabinetul medicului de familie într-o direcţie care nu întotdeauna este foarte clară. Nu întotdeauna ştie unde şi cui să se adreseze pentru a putea beneficia de un diagnostic şi pentru a putea beneficia de tratamentul cel mai potrivit. De aceea, noi, împreună cu Ministerul Sănătăţii, vom lucra la o platformă online, la un sistem centralizat de programări a pacientului în sistemul de asigurări sociale de sănătate, astfel încât, un pacient, dacă doreşte să facă o anumită investigaţie într-un anumit oraş, poate să vizualizeze foarte simplu acest lucru şi chiar să-şi facă o programare”, a arătat Moldovan.

Șeful CNAS a dezvăluit că Guvernul Bolojan vrea să crească nivelul de decontare a serviciilor medicale efectuate de medicii de familie în detrimentul plăţii per capita către aceştia.

„În ceea ce priveşte asistenţa medicală primară, în momentul de faţă există o combinaţie, un mix de plată, plata per capita şi plata per serviciu în ceea ce priveşte decontul medicilor de familie, pe care Casa de Asigurări de Sănătate îl realizează. În prezent, 35% din sumele decontate medicilor de familie sunt în plata per capita şi 65% sunt în plata per serviciu. Dorim practic să creştem nivelul de decontare a serviciilor medicale pentru că dorim să stimulăm realizarea serviciilor medicale. Vreau să menţionez, să fie foarte clar acest lucru, îl vom face în cadrul bugetului acordat; practic nu se vor duce bani din segmentul medicinei de familie în alt segment. În acelaşi buget vom inversa această balanţă sau vom creşte ponderea plăţii per serviciu în detrimentul plăţii per capita la 20 – 80%”, a explicat Horaţiu Moldovan.

Șeful CNAS a anunţat că se va renunţa definitiv la mecanismul în baza căruia ceea ce nu se cheltuia din bugetul medicinei de familie se împărţea în luna a 12-a.

„Exista mai demult o prevedere conform căreia exista o regularizare la 11 luni. Cu alte cuvinte, ceea ce nu se cheltuia din bugetul medicinii de familie se împărţea în luna a 12-a. Lucrul acesta nu se mai întâmplă de câţiva ani şi, practic, vom renunţa definitiv la acest mecanism, fără ca banii să dispară din sănătate, ci ei vor rămâne în bugetul FNUASS şi vor fi redirecţionaţi către serviciile medicale oferite medicilor de familie.

Sistemul sanitar se află într-un moment de cumpănă, în momentul de faţă, şi nu doar din perspectivă bugetară, nu doar din perspectiva faptului că, de lângă cele 77 de miliarde de lei aprobate în buget, pentru anul 2025, practic, nevoia reală este de cel puţin 88, la care se adaugă încă 3 miliarde datoriile istorice legate de concelii medicale, dar şi din perspectiva relaţiei medic şi pacient. Această relaţie medic-pacient are nevoie de o resetare”, a precizat Moldovan.