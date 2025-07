Povestea campionului mondial care studiază NEUROȘTIINȚE la Princeton!

De la bazinul de aur, la creierul uman! Patrick Dinu, campion mondial cu ștafeta României în 2022 și finalist la Universiadă, în proba de 100 m liber, a schimbat culoarul de înot cu sălile de curs de la Princeton. La doar 20 de ani, studiază neuroștiințe la una dintre cele mai tari universități din lume, fiind doar al nouălea roman acolo.

Component al lotului național de înot, Patrick Dinu recunoaște că e fascinat de tot ce-l înconjoară la Princeton, chiar dacă cerințele profesorilor sunt mari, iar specializarea pe care o face este una foarte complicată!

„E multă muncă, recunosc. Majoritatea zilelor sunt pline de învățat, teme, examene. Dar este și o experiență foarte frumoasă, pe care nu aș da-o la schimb cu nimic altceva. Studiez neuroștiințe. În asta vreau să-mi iau o diploma pentru primii patru ani. Este greu, dar pentru că îmi place, nu se simte chiar așa” – Patrick Dinu, component al lotului național de natație.

Patrick e doar unul dintre cei 9 români care studiază în acest moment la Princeton, cotată ca fiind a 25-a Universitate din lume ca valoare educațională.

„Am mai descoperit opt români la facultate, toți sunt absolut extraordinari. Asta îmi place cel mai mult la facultatea la care sunt. Fiecare om are povestea lui unică și specială, unii sunt sportivi, alții nu, alții sunt genii și tot așa, este ceva special la fiecare” – Patrick Dinu, component al lotului național de natație.

Pentru că e specialist în probele de viteză – 50 m liber, 100 m liber – dar și pentru că e singurul campion mondial de juniori din echipa de la Princeton, el s-a ales rapid și cu o poreclă.

„Aș putea spune că sunt singurul campion mondial de juniori de acolo, însă sunt văzut ca Patrick Dinu, prietenul lor, colegul lor. Nu e nimic special la mine față de ei. Până la urmă, toți ne antrenăm deodată, toți facem același lucru, mâncăm aceași mâncare, nu e nimic special. De obicei, când mă strigă, mă strigă după numele de familie, Dinu, dar am și porecla care mi-a pus-o unul dintre colegii mei din anul întâi și mi se spune Romanian Rocket” – Patrick Dinu, component al lotului național de natație.

Patrick Dinu este unul dintre puținii înotători care au o problemă incomodă pentru un om care stă toată ziua în apă: are alergie la clor. Antrenorii și colegii s-au distrat puțin din acest motiv.

„Au zis că da, e într-adevăr ciudat, au râs puțin, s-au distrat pe seama asta și au trecut peste” – Patrick Dinu, component al lotului național de natație.

A învățat să gătească

El s-a adaptat repede și la mâncarea de peste Ocean.

„Să știți că mâncarea e surprinzător de bună. Știu că există stereotipul acesta ca mâncarea în America nu e extraordinară, dar la mine la facultate cel puțin n-am avut nicio experiență proastă. Eu de regulă mănânc la cantină, dar am învățat să și gătesc anul acesta. Cel mai bine iese omleta, acum de ce să vă mint? Nu e foarte complicat. Dar am reușit să învăț să fac și o friptură, cred că decentă” – Patrick Dinu, component al lotului național de natație.

Pentru tânărul de 20 de ani, mașinile sunt o pasiune pe care o are încă din copilărie. Chiar dacă a văzut prin State câteva automobile pe care le mai descoperise poate doar în filme, el recunoaște că încă nu a plecat în călătorie la volan prin America.

„Am văzut mașini mai scumpe, cu motoare mai mari, cu putere mai mare și mai zgomotoase ca la noi. N-am mers cu mașina pe acolo. Campusul nostru, deși mie personal mi se pare mare, am înțeles că este chiar relativ micuț pentru alte facultăți, cum sunt cele de stat, care au campusul mult mai mare, e practic un oraș. Și-mi este de ajutor să mă mișc doar cu o bicicletă electrică. Asta am acolo și mă mișc la bazin și în afara campusului, dacă am nevoie să ies destul de repede. Nu cred că merg mai mult de 10 minute oriunde m-aș duce” – Patrick Dinu, component al lotului național de natație.