UMF „Carol Davila” din București, o nouă recunoaștere internațională!

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (UMFCD) obține o nouă recunoaștere internațională, care consolidează poziția sa de lider în educația și cercetarea medicală din România, odată cu publicarea clasamentului US News Best Global Universities 2025–2026. UMFCD se poziționează pe locul 806 la nivel global (dintr-un total de 2551 de universități clasificate), ocupă prima poziție în România în rândul universităților cu profil medical, precum și locul al doilea la nivel national (în urcare cu o poziție față de ediția anterioară a clasamentului).

UMFCD se remarcă în mod deosebit ca lider național în ceea ce privește calitatea și impactul cercetării, situându-se între primele 200 de universități din lume în ceea ce privește o serie de indicatori esențiali de calitate, precum procentul de lucrări care se situează în top 1% cele mai citate (pozița 147 la nivel global) sau impactul normalizat al citărilor (poziția 126 în lume).

În clasamentele internaționale pe domenii de studiu, UMFCD își consolidează prezența în arii medicale și științifice de impact, menținându-se în topurile globale în trei domenii esențiale: Cardiac and Cardiovascular Systems (locul 23 la nivel mondial, singura poziționare a unei universități din România în top 50 mondial), Clinical Medicine (locul 223), Pharmacology and Toxicology (locul 393) și Chemistry (poziția 1439). De asemenea, universitatea înregistrează noi recunoașteri internaționale prin intrarea în clasament în două domenii suplimentare, cu poziții notabile: Gastroenterology and Hepatology (poziția 151) și Oncology (poziția 380).

Aceste realizări vin într-un moment în care UMFCD continuă să își extindă colaborările internaționale și să investească în infrastructura de cercetare, cu scopul de a oferi studenților o educație de cel mai înalt nivel, de a sprijini cercetarea de excelență și de a contribui la soluționarea problemelor globale de sănătate

Clasamentul US News Best Global Universities este recunoscut la nivel internațional ca una dintre cele mai relevante și credibile evaluări ale performanței academice. Acesta oferă o oferă o evaluare comprehensivă a universităților la nivel mondial, luând în considerare o serie de criterii care reflectă atât recunoașterea în comunitatea științifică, cât și calitatea și impactul activității de cercetare. Evaluarea se bazează pe 13 indicatori de performanță, grupați în trei categorii esențiale: reputația academică la nivel global și regional, productivitatea și vizibilitatea științifică (măsurate prin publicații, citări și colaborări internaționale), precum și excelența cercetării, evidențiată prin proporția articolelor aflate între cele mai influente din lume. Metodologia clasamentului US News Best Global Universities implică colectarea și analizarea datelor colectate de Clarivate Analytics (platforma InCites pentru datele de cercetare și respectiv sondajele anuale privind repuația academică realizate de Clarivate pentru indicatorii de reputație).