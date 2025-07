A înotat 3 zile și 3 nopți în scop caritabil!

Mihai Badea, înotător în ape deschise și șeful secției de natație de la CSM București, e cu un pas mai aproape de realizarea visului său: construirea unei case la munte pentru copiii cu dizabilități. Pentru a strânge fonduri, el a înotat 3 zile și 3 nopți în Canalul Siderurgic de la Călărași.

Pentru copiii de la „Fundația Copiii în Dificultate”, Mihai Badea este Superman! Înotătorul a terminat cursa de 72 de ore și este cu un pas mai aproape de realizarea „Casei dintre Brazi”, de la Zărnești, proiectul său de suflet, pentru care a înotat în Canalul Siderurgic de la Călărași.

„ La momentul acesta, îmi dau seama ce am realizat și am reușit. Dacă mă întrebați înainte de cursă, credeam că este foarte greu să îndeplinesc acest lucru, dar eram determinat în acel moment” – Mihai Badea, înotător în ape deschise, șeful secției de natație la CSM București.

Mihai s-a temut că nu poate să termine cursa! A avut și motive!

„M-am gândit de multe ori, pentru că având în vedere cum s-a desfășurat cursa, adică am avut o primă noapte groaznică, cu o furtună care m-a prins doar în slip și a trebuit să mă adăpostesc lângă ponton și am stat aproape o oră acolo” – Mihai Badea, înotător în ape deschise, șeful secției de natație la CSM București.

În timpul cursei a consumat zecii de mii de calorii. Soția sa, Medeea, este cea care s-a ocupat de meniul pe care sportivul l-a avut în toată această perioadă!

„ În această cursă am consumat 46.000 de calorii, calorii pe care trebuia să le pun la loc. Deci eu nu am slăbit niciun kilogram. Medeea mi-a făcut tot felul de supe de legume, de la rodie cu nu știu ce alte combinații, terci de ovăz cu banană. La un moment dat, în ultima noapte, le-am cerut să renunțe la ce aveau și să-mi dea niște cartofi prăjiți cu șnițel pentru că efectiv voiam să schimb gustul”– Mihai Badea, înotător în ape deschise, șeful secției de natație la CSM București.

După 72 de ore de înot, picioarele lui Mihai sunt cele care au avut cel mai mult de suferit, dar nu de la efort, ci din cauza unei plante!

„Pe moment, în apă nu simți, pentru că e umed totul acolo, n-ai apă, și nu-ți simte tare. Dar când ieși afară și se usucă, vezi că…ești ciuruit, zici că a tras cineva cu gloanțe în tine”- Mihai Badea, înotător în ape deschise, șeful secției de natație la CSM București.

Nu a dormit înaintea cursei

Mihai povestește că înaintea curselor nu doarme deloc.

„Am foarte multe gânduri, se spune că cel mai bun somn e cel cu două zile înainte de cursă. Noaptea dinaintea cursei a fost cea mai dificilă, am fost destul de agitat și nu am închis ochii. M-am foit tot timpul, am avut întrebările mele, la care nu aveam răspunsuri” – Mihai Badea, înotător în ape deschise, șeful secției de natație la CSM București.

Sportivul spune că fără credință, nu ar reuși să termine nicio cursă.

„Înainte să intru în apă de fiecare dată spun <<Doamne ajută>>. De când fac aceste curse în ape deschise, am descoperit și partea aceasta spirituală care mă ajută extraordinar de mult. Îmi dau seama că fără ajutorul divin nu ai cum să treci peste aceste curse” – Mihai Badea, înotător în ape deschise, șeful secției de natație la CSM București.

De ani de zile, el are și un talisman norocos.

„De 25 de ani, verigheta e cea care îmi poartă noroc! Nu am dat-o jos de pe deget niciodată” – Mihai Badea, înotător în ape deschise, șeful secției de natație la CSM București.

Alături de el, cel mai tare înotător în ape deschise din lume

În cursa de la Călărași, alături de Mihai, timp de 12 ore a înotat și Martin Strel (71 de ani), cel mai tare înotător în ape deschise din lume.

„Martin este idolul meu în înotul în ape deschise și nu am crezut vreodată că pot să-l aduc în România. În momentul în care am aflat că a acceptat să vină, m-am bucurat extraordinar de mult, pentru că știam că experiența lui mă poate ajuta în cursă. De fapt, mă poate ajuta să duc cursa la bun sfârșit și chiar așa s-a întâmplat. Și îmi povestea că cea mai grea noapte va fi cea de-a doua. Atunci voi avea probleme, pentru că atunci începe presiunea pe partea mentală. Atunci gândurile sunt foarte jos. Exact asta mi s-a întâmplat” – Mihai Badea, înotător în ape deschise, șeful secției de natație la CSM București.