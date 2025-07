Guvernul schimbă regulile pentru tineri de la 1 august, majorând TVA de la 5% la 21% pentru imobilele noi, ceea ce va duce la creșterea prețurilor.

Guvernul majorează TVA la achiziția de imobile de la 1 august 2025, ceea ce lovește direct în tineri și amenință accesul acestora la propria locuință. Tinerii aflați la început de drum vor trebui să plătească mult mai mult pentru un apartament, să strângă un avans mai mare sau să plătească o rată mărită.

Cei tineri vor trebui să treacă prin sacrificii pentru a-și lua un imobil, astfel că este necesar să renunțe la o cameră sau să strângă un an în plus. Statul încasează mii de euro în plus la achiziționarea fiecărui apartament sau case noi, însă tot mai puțini își permit să își facă un credit.

Mărirea TVA la apartamente cu 133%, de la 9% la 21%, adoptată fără niciun studiu de impact public, îi afectează pe tineri pentru că pune presiune tocmai pe familiile aflate la început de drum, care se chinuie să strângă avansul pentru apartament.

„Doar din efectul inflaționist și fiscal al măsurilor anunțate, o familie tânără pierde echivalentul unei camere din apartamentul visat. 27.700 lei în minus la valoarea creditului ipotecar pot face diferența dintre un apartament de 2 camere și o garsonieră, mai ales în zonele metropolitane”, declară CEO CC Tax Advisory, Cornelia Năstase.

O familie tânără cu venituri de 10.000 de lei se confruntă cu o scădere netă de 5,24% numai din creșterea TVA la alimente și a accizei la carburanți. Înainte de măsuri puteau aloca 3.000 de lei pe lună pentru rată, pe când acum, suma maximă disponibilă pentru rate scade la aproximativ 2.834 de lei pe lună.

Aceste lucruri determină scăderea sumei împrumutate cu mii de euro, pe termen lung, pierderea accesului la credite pentru cei cu venituri mici și repoziționarea pe apartamente mai mici sau în afara orașelor.

O familie de tineri care economisește 2.000 de lei pe lună pentru un avans de 20% din prețul unui apartament de 500.000 de lei va trebui să stângă timp de 5,65 ani, față de 4,17 ani înainte de măsurile fiscale.

„Statul amână cu aproape un an și jumătate visul unei familii de a-și cumpăra o locuință. Nu prin interdicție, ci prin erodarea tăcută a capacității de economisire”, mai arată Cornelia Năstase.