Atlantykron rămâne un loc unde viitorul se învață și se trăiește, nu doar se discută

-Actuala ediție (1 – 8 august) va purta genericul ”VIITORIUM – Universul de dincolo de mâine”

– 36 de ani de dialog între generații, idei și inovație pe insula care aduce împreună elitele, tehnologia și tinerii pasionați de viitor. Totul, în mijlocul naturii.

Între 1 și 8 august 2025, pe insula dunăreană „Inelul de Piatră” de la Capidava, va vibra din nou spiritul cunoașterii și al viitorului: Academia Atlantykron ajunge la ediția cu numărul 36. Sub genericul „VIITORIUM” și inspirați de provocatorul slogan „Universul de dincolo de mâine”, participanții — tineri, profesioniști și pasionați de cunoaștere — vor lua parte la prelegeri, ateliere, dezbateri și proiecte care vor explora domenii variate, de la știință și tehnologie, până la arte și filosofie.

Evenimentul va reuni, ca în fiecare an, profesori universitari, cercetători, scriitori, artiști, antreprenori și oameni de afaceri, iar în 2025, invitatul de onoare al Atlantykron va fi, în premieră, Varujan Vosganian, președintele Uniunii Scriitorilor din România.

Cu aproximativ 400 de participanți anual, Atlantykron rămâne un reper unic în România și, potrivit unor invitați speciali din străinătate, un eveniment singular în lume. Organizată în mijlocul naturii, departe de civilizația urbană, Academia oferă tinerilor acces la cunoaștere directă, alături de experți de talie mondială — unii dintre ei laureați ai Premiului Nobel — și la tehnologii de ultimă generație, pe o insulă de mai puțin de un kilometru pătrat.

Tehnologia de top instalată pe insulă permite derularea unor ateliere, prelegeri și proiecte ce necesită echipamente speciale și conexiuni performante, consolidând Atlantykron ca unul dintre cele mai inovatoare evenimente educaționale din lume și ca o comunitate globală a celor pasionați de educație și cercetare.

În cei 36 de ani de existență, Atlantykron a fost rampa de lansare pentru mulți liceeni și studenți, care și-au conturat drumul profesional ghidați de lectorii și invitații speciali — unii ajungând cercetători, oameni de știință, scriitori, jurnaliști, antreprenori sau specialiști în comunicare și marketing.

Programul ediției 2025 va include din nou teleconferința NASA — un moment devenit tradiție încă din 2012, după amartizarea rover-ului Curiosity — susținută de Ravi Prakash, dar și cursuri dedicate științei, literaturii, inteligenței artificiale și metodelor de supraviețuire, lansări de carte, expoziții de arte plastice și conferințe despre astronomie, robotică, energie, comunicare, mediere și dezvoltare personală.

Organizatorul principal al actualei ediții a Academiei Atlantykron este Asociația Atlantykron, în parteneriat cu Fundația World Genesis din SUA, Asociația pentru Tineret și Evoluție, Asociația Science & Technology, Asociația Româno-Turcă ”Artă fără frontiere” și în colaborare cu Asociatia Astronomică URANIA, Centrul pentru Studii Complexe, Clubul Nautic Român, World Ju-Jitsu Federation, Asociația Startevo și Asociația Română de Hipnoză Clinică, Ericksoniană și Terapii Scurte.

Printre invitați, atât prezenți fizic, cât și virtual, și-au confirmat prezența personalități de marcă din știință, cultură, artă sau sport din România, SUA, Canada, Turcia, India, Italia și Nigeria. Astfel, sunt așteptați să participe și să susțină cursuri sau prezentări: Varujan Vosganian, președintele Uniunii Scriitorilor din România; Dr. Florin Păun, Director de Dezvoltare și Strategie al noului Cluster de Competitivitate SAFE; Gr. (R) Dr. Dumitru Dorin Prunariu, cosmonaut, primul (și singurul) român care a zburat vreodată în spațiul cosmic, președintele Comitetului ONU pentru Explorarea Pașnică a Spațiului Extraatmosferic; Ravi Prakash, inginer JPL NASA, responsabil cu misiunea Curiosity de pe Marte; Dr. Cristian Presură, fizician, cercetător, inventator; Prof. Alexandru Mironov, scriitor, jurnalist de știință, fondator al Programului Atlantykron și senior editor al revistei Știință și Tehnică; Dr. Ing. Florin Munteanu – Preşedinte fondator al Centrul pentru Studii Complexe – centru UNESCO, principal promotor al paradigmei Complexităţii în România; Ing. Emil Zaharia-Kézdi, Director executiv al Centrului pentru Studii Complexe; Dr. Ing. Claudia Ana Maria, Coordonator Program Mentorat Black Sea Women In Nuclear; Ing. Laura Elena Moscu Thijov, Director de Proiect în cadrul Nuclearelectrica; Prof. Dr. Teodor Vasile, Profesor Asociat al Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București, doctor în psihologie și în științe medicale alternative, Președinte al Asociației de Studii Esoterice, Feng Shui și Terapii Complementare – Club U.N.E.S.C.O.; Dr. Răzvan Buzatu, doctor în economie; Prof. Univ. Dr. Pierre de Hillerin, biofizician, Director al SC Informație pentru Sport și Performanță Umană SRL în cadrul programului intern „NEUROMOTRICA”; Ing. Ionela-Alexandra Gâză, inginer mecanic și specialist AIT (Assembly, Integration and Testing) pentru misiuni spațiale; Prof. Dr. Radu Dop, medic specialist în « medicină critică »; Heather Anderson, președintele Fundației World Genesis, Florin Chirculescu (Sebastian A Corn), scriitor, Dr. Mihaela Muraru-Mândrea, președinte al Centrului STRING pentru Ştiinţe Prospective, Creativitate și Ficţiune și fostul parlamentar canadian de origine română Dipl. Ing. Corneliu Chișu, vicepreședinte al World Genesis Foundation.

„Dacă în 1990, deși eram pasionați de știință și science-fiction, priveam cu scepticism șansele de durată ale unui asemenea eveniment, iată-ne în 2025, la un sfert de veac din mileniul III, ajunși la ediția a 36-a a Academiei Atlantykron. În curând, toate zilele Atlantykron adunate la un loc vor totaliza un an. Cine nu a lipsit de la nicio ediție, poate să spună că a petrecut un an din viață pe această insulă. O experiență care a crescut an de an și a adunat în jurul ei oameni extraordinari — tineri curioși, mentori, cercetători, artiști și vizionari. Atlantykron nu este doar o academie de vară, este o punte între lumi: între trecut și viitor, între știință și imaginație, între natură și tehnologie. Anul acesta, pe insula noastră din mijlocul Dunării, vom explora noi orizonturi ale cunoașterii: de la inteligența artificială — poate cel mai provocator domeniu al prezentului — până la energie, științe aplicate, literatură și comunicare. Atlantykron rămâne un loc unde viitorul se învață și se trăiește, nu doar se discută. Vrem să inspirăm tinerii să creadă în forța ideilor lor și să devină parte din schimbările pe care lumea le așteaptă. Cred că Atlantykron va rămâne mereu un laborator viu de creativitate, în care ne întâlnim pentru a învăța unii de la alții, pentru a ne provoca limitele și a construi împreună speranța unui viitor mai bun. Tocmai de aceea, chiar dacă nu există în DEX, genericul actualei ediții este VIITORIUM”, subliniază Sorin Repanovici, coordonatorul general al Academiei Atlantykron și unul dintre fondatorii evenimentului.

Academia de vară Atlantykron are următoarele secțiuni: ”Știință și tehnologie”, ”Cultură”, ”Futurologie, știință și ficțiune”, ”Artă și sport”.

CONFERINȚELE ATLANTYKRON 2025

2 august | 11:30 | Amfiteatrul Atlantykron

Dincolo de Frontiere: Intersecții între Conflicte, Economie și Securitatea Națională

Conferință susținută de Dr. Răzvan Buzatu

2 august | 17:00 | Amfiteatrul Atlantykron

Manualul de utilizare înțeleaptă a ființei umane – de la particulă la conștiință în era realității exponențiale

Conferință susținută de Prof. Dr. Radu Dop

2 august | 22:00 | Amfiteatrul Atlantykron

Piesă de teatru – Bahçeşehir University Conservatory Istanbul

3 august | 11:30 | Amfiteatrul Atlantykron

Cartea Viitorului

Conferință susținută de invitatul special Atlantykron 2025: Varujan Vosganian

3 august | 17:00 | Amfiteatrul Atlantykron

Inovează sau dispari: Strategii pentru viitor într-o lume accelerată

Conferință susținută de Dr. Florin Păun

3 august | 21:30 | Amfiteatrul Atlantykron

Cosmosul – laboratorul viitorului: Știință, tehnologie și viziune globală

Conferință susținută de invitatul special Atlantykron 2025: Cosmonaut Dumitru Dorin Prunariu

4 august | 11:00 | Amfiteatrul Atlantykron

Lumea, dincolo de Singularitate (de la Homo Sapiens la Homo Universalis)

Conferință susținută de: Dr. ing. Florin Munteanu

4 august | 17:00 | Amfiteatrul Atlantykron

Complexitate si Spiritualitate

Conferință susținută de: Dr. ing. Emil Zaharia – Kezdi

4 august | 21:30 | Amfiteatrul Atlantykron

Despre acceleraționism și lumea de după Toffler

Conferință susținută de: Prof. Alexandru Mironov

5 august | 11:30 | Amfiteatrul Atlantykron

Energia viitorului, viitorul energiei

Conferință susținută de: Victor Dinu, Manager Operare, Laura Moscu-Thijov, Director Proiect Instalație Detritiere, Claudia Ana-Maria Patrichi, Inginer Operare – Nuclearelectrica

5 august | 17:00 | Amfiteatrul Atlantykron

Maratonul Autorilor de SF. Utilizarea AI în industria editorială și în munca unui scriitor

Conferință și lansări de carte susținute de: Editura Pavcon

5 august | 22:00 | Amfiteatrul Atlantykron

Artificial Intelligence in the Final Frontier: Transforming Space Exploration for a New Era

Conferință susținută de: Ravi Prakash, NASA (virtual)

6 august | 21:30 | Amfiteatrul Atlantykron

Telescopul cuantic – Noi orizonturi

Conferință susținută de: Dr. Cristian Presură (virtual)

7 august | 11:30 | Amfiteatrul Atlantykron

Despre Infinit

Conferință susținută de: Dr. jurist Mihaela Muraru-Mândrea

7 august | 17:00 | Amfiteatrul Atlantykron

Psihoterapia între Știință și Artă

Conferință susținută de: Prof. Dr. Teodor Vasile

CURSURILE ATLANTYKRON

Pe insula Atlantykron, fiecare zi devine o incursiune între lumi și cunoașteri. Ediția din 2025 aduce un mozaic de cursuri care îmbină știința cu introspecția, tehnologia cu arta de a trăi și gândirea critică cu creativitatea. În mijlocul naturii, sub cerul liber, participanții vor descoperi tainele securității cibernetice — un domeniu tot mai vital într-o lume digitalizată — alături de specialiști pasionați, care vor deschide orizonturile unui domeniu aflat mereu în linia întâi a apărării virtuale. Inteligența artificială, subiectul care fascinează și, totodată, ridică întrebări esențiale despre viitorul umanității, va fi dezbătută într-un curs intensiv dedicat atât provocărilor tehnologice, cât și implicațiilor etice și sociale. Pe insulă, AI nu va fi doar un concept, ci un instrument pe care tinerii vor învăța să-l înțeleagă și să-l folosească responsabil.

Ediția din acest an propune o paletă impresionantă de activități educaționale, științifice, artistice și de dezvoltare personală, structurate în mai multe arii tematice:

Știință și Tehnologie:

Inteligență Artificială – aplicații creative și operaționale în viața reală; Neuromotrică – neuroplasticitate și neuroștiință aplicată; Securitate Cibernetică – protejarea datelor și infrastructurilor digitale; IQ Games – gândire algoritmică și logică matematică; Astronomie – observații nocturne și explorarea cosmosului; Comunicare spațială – cum comunicăm cu misiunile extraterestre; Navigarea necunoscutului cu AI – explorarea viitorului prin complexitate.

Natură și Ecologie:

Monitorizarea ecosistemelor – interpretarea semnelor din natură; Arhitecții Aerului – fluturii și ingineria biologică; Exploratorii ECO – activități pentru copii despre biodiversitate.

Dezvoltare Personală și Filosofie:

Autocunoaștere și remodelare psihosomatică; Atelier de autenticitate – introspecție și exprimare personală; Maieutica socratică – întâlniri filosofice interactive; AI – Super-asistentul tău – cum te poate ajuta AI-ul în viața de zi cu zi.

Artă și Cultură:

Pictură și fotografie de natură; Sculptură și design artistic; Literatură SF și fizică cuantică; Scenaristică cinematografică – scriere și transpunere vizuală.

Supraviețuire și Prim Ajutor:

Tehnici de supraviețuire în natură; Salvarea vieții – instruire în acordarea primului ajutor

Sport și mișcare:

Arte marțiale – de la Qi Qong la Ju-Jitsu; Badminton, volei, tir cu arcul – activități sportive diverse; Sporturi nautice – organizate de Clubul Nautic Român.

Echipa de organizare a Academiei Atlantykron este formată din Sorin Repanovici (coordonator general, președintele Asociației Atlantykron), Maria Socea (președintele Asociației pentru Tineret și Evoluție, coordonator atrageri de sponsorizăr), Nicolae Dobre (director tehnic şi de logistică, secretarul general al Asociației Atlantykron), Yildiz Ibram (președintele Asociației Artă fără Frontiere), Cristian Panfilov (director tehnic şi de logistică, membru al Asociației Atlantykron), Gabriel Grosu (coordonatorul programului de Arte Vizuale din cadrul Asociației Atlantykron), Gabriela (Repanovici) Calinciuc (Coordonare promovare media virtual, membru al Asociației Atlantykron), Alexandru Calinciuc (Coordonator tehnic, mentenanță IT), Alexandru Dumitra (coordonator programe sportive), Mihai Oprea (coordonator IT, multimedia, conferinţe invitaţi virtuali), Valentin Armeanu (membru al echipei de organizare și al Asociației Atlantykron), Dr. Radu Berca (coordonator oficial al activităților medicale), Traian Bădulescu (purtător de cuvânt al Academiei Atlantykron și al Asociației Atlantykron), Mihai Manea „Croco” (directorul de imagine și sunet al Academiei Atlantykron, membru al Asociației Atlantykron), Henri Victor de Hillerin (Responsabil cu sistemele de inginerie sunet și imagine), Ciprian Horia Dediu (suport tehnic audio-video), Maria Nicola (Coordonare activităţi voluntariat), Victor Olteanu (logistică) și Valentin Tănase (manager pentru proiecte speciale).

Lectorii și instructorii Academiei Atlantykron 2023 sunt: Eugen Demeterca și Alexandru-Ionuț Chiuță, instructori ai atelierului de Comunicare, Artă, Inteligență Artificială, scriitorul și profesorul Aurel Cărășel (coordonatorul programului de activități literare și de cultură), Petrică Stolnicu YO9RIJ – instructor/lector al atelierului de radiocomunicații spațiale, Dr. Radu Berca – instructor: FACT- First Aid & CPR Training, comandant SARS, medic coordonator al Academiei Atlantykron; Relu Nica – instructor/lector atelierul de supraviețuire; Anca Berlo – lector instructor pentru Atelierul de filosofie – Gândim împreună!; Adina Ardelean – trainer pe partea de dezvoltare personală și afaceri; Adrian Dedu – inginer în telecomunicații specializat pe rețele de calculatoare și fotograf amator, instructor/lector al atelierului de fotografie, fotograful oficial al Academiei Atlantykron; Gabriel Grosu – instructor atelier de pictură; Sorana Scorțea – instructor în cadrul atelierului de pictură; Cristina Dinu – instructor/lector la atelierul de sculptură; Tiberiu Ionescu – instructor junior – programe și activități sportive; Alexandru Dumitra – coordonator și instructor program activități sportive.

Atlantykron nu ar exista fără sprijinul unor instituții, organizații sau companii. Dintre acestea, amintim de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), Regia Națională a Pădurilor (Romsilva) prin Direcția Silvică Constanța și Primăria Cernavoda. De asemenea, parteneri oficiali sunt Societatea Nuclearelectrica SA, Dyomedica CND și CoCoRico iar susținători sunt Profi, Benq și Civitas.

Despre Atlantykron. Scurt istoric

Programul ATLANTYKRON se desfășoară de 36 de ani și a fost prezentat cu deosebit interes de către mass-media din România, televiziuni, posturi de radio, ziare, reviste sau edituri. Au fost realizate zeci de reportaje, documentare, au fost publicate cărți, au fost realizate filme. Începând din 1990, Atlantykron s-a aflat în organizarea și sub tutela Ministerului Tineretului și Sportului, și a primit permanent sprijin și susținere din partea mai multor instituții și agenții guvernamentale (ANIF, Regia Pădurilor, Garda de Coastă, Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanţa), dinpartea autorităților locale – Primăria Cernavoda, a agenților economici locali – Societatea Nuclear Electrica SA, Elcomex SA. La desfășurarea acestui proiect sunt implicate mai multe organizații neguvernamentale de tineret din țară și străinătate, precum Asociația Atlantykron, Centrul pentru Studii Complexe, Asociația Română pentru Sport și Cultură, Forum IT, dar și unele organizații și instituții din SUA, precum World Genesis Foundation.

În 1990, un mic grup de tineri iubitori de science fiction a ales această insulă îndepărtată drept un loc ideal, deși sălbatic, unde să se desfășoare festivalul anual de science fiction, ocazie care le oferea șansa să studieze și să învețe unii de la ceilalți.

Timpul a trecut, condițiile s-au schimbat, dar setea de cunoaștere și de experiențe noi a rămas. După 10 ani, festivalul s-a transformat într-o Școală de Vară. Tradiția a continuat, având în fiecare an sprijinul Guvernului și al unor organizații neguvernamentale din întreaga lume. De-a lungul timpului, pe această insulă au trecut peste 10.000 de invitați, participanți, organizatori.

Printre cei mai importanți ani ai Academiei Atlantykron s-au numărat 1999, când ediția a fost dedicată Eclipsei totale de soare, 2001 – când insula a găzduit Eurocon, Convenția Europeană de Science Fiction, 2014 – când Academia a aniversat 25 de ani de existență și 2019, când au fost aniversați 30 de ani. În 2020, Academia Atlantykron a fost organizată doar în mediul online, sub genericul ”New Horizons” (”Noi Orizonturi”), în perioada 1-5 august, iar ulterior au mai fost organizate, lunar, conferințe online sub genericul ”Mini Atlantykron Days”.

Menționăm că Academia Atlantykron a găzduit, de-a lungul anilor, numeroase personalități, precum scriitorii de SF Norman Spinrad (președintele Societății Scriitorilor de SF și Fantasy din SUA la acea vreme), Joe Haldeman, Robert Sheckley, Alain LeBussy, Ion Hobana, astronomul Harald Alexandrescu, inginerul Jet Propulsion Laboratory (JPL) NASA Ravi Prakash, artiștii Ioan Gyury Pascu, Cristian Grețcu, formația Barock, geneticianul Jonathan Cowie, Bridget Willkinson (Președinte al Societății Europene de SF), biologul Alexandru Ecovoiu, Gheorghe Fodoreanu (fost președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism), Peter Moon (scriitor american), cosmonautul Dumitru Prunariu, naistul Nicolae Voiculeț, violoncelistul și artistul Adrian Naidin etc.

Un film de prezentare al Academiei de Vară Atlantykron, publicat pe YouTube în septembrie 2008, realizat și prezentat de David Anderson, a atins un record mondial la numărul de accesări pentru un film educațional. Intitulat “NextGeneration: Atlantykron”, filmul a ajuns în prezent la 23 milioane de vizualizări!

În 2014, echipa de organizare Atlantykron a organizat, în parteneriat cu Innovation Travel și cu Autoritatea Națională pentru Turism conferința „Dunărea, comoara turistică a României”, care a reunit peste 300 de participanți și invitați. În ziua conferinței, naistul Nicolae Voiculeț a susținut un concert memorabil.

În 2015, Academia Atlantykron a primit, pentru cei 25 de ani de activitate aniversați în 2014, câteva distincții bine meritate, precum nominalizarea acordată la Gala revistei Foreign Policy la sectiunea cercetare alături de Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”, toți laureații premiilor Ad Astra 2014 și o serie de cercetători români remarcabili din țară și străinătate și nominalizarea acordată de Radio România Cultural la secțiunea “Educație și învățământ”.

În 2017, 30 de jurnaliști, bloggeri și agenți de turism, din România și din străinătate, veniți să descopere potențialul turistic al regiunii Cernavoda în weekend-ul 28-30 iulie, în cadrul „Festivalului Dunării”, eveniment organizat de Innovation Travel și de Primăria orașului Cernavoda, au asistat la deschiderea Academiei Atlantykron și au participat la o conferință dedicată relației dintre individ si comunitate – „Orașul Quantic pentru oameni înțelepți” – dar și despre dezvoltarea și promovarea turismului dunărean.

Atlantykron este o insulă sălbatică, un loc care doar pentru zece zile pe an are parte de focuri de artificii, conectare la electricitate, Internet de mare viteză pentru conferințele virtuale – idee science fiction la primele ediții din anii ‘90, ecrane mari pe care sunt proiectate imagini in premieră de pe Marte și, nu în ultimul rând, conferințele susținute de specialiști din domeniile științei, culturii, artei și comunicării.

An de an, înainte de organizarea evenimentului sunt notificate toate autoritățile statului, respectiv Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Prefectura Județului Constanța și Primăriile celor două comunități – Cernavoda și Topalu -, împreună cu care se dispun măsurile specifice pentru astfel de evenimente și se obțin toate autorizațiile necesare. Timp de 8 zile, 24 de ore pe zi, pe insulă se află o echipă medicală formată din 6 membri, Poliția de frontieră precum și o firmă privată de pază și protecție, pentru a asigura securitatea deplină a participanților. Organizatorii și toți cei implicați în zona de securitate a participanților comunică între ei prin sistemul radio cu circuit închis pentru a minimiza timpul de intervenție în cazul urgențelor.

Scurtă poveste

Cunoscutul jurnalist de știință și scriitor Alexandru Mironov le spunea, unor tineri pasionați de Science Fiction, unii dintre ei chiar scriitori, la un foc de tabără – unica sursă de lumină care străpungea bezna nopții undeva, pe o insulă de pe Dunăre, uitată de lume: ”Ne vom strânge aici și peste 10 ani. Ba chiar și peste 20, o să vedeți”. Curios, majoritatea SF-iștilor, deși oameni ai viitorului, îl priveau pe maestru cu scepticism, bucurându-se de trăirea momentului.

Doar Sorin Repanovici, atunci proaspăt absolvent de liceu, liderul cenaclului cernavodean de SF Atlantis, a promis că va încerca și că se va ocupa și va încerca să strângă pasionații de SF pe acea insulă măcar pentru.. următorii ani.

Scriitorul și profesorul Aurel Cărășel, alt membru al ”treimii” acestei inițiative, de a aduna pe o insulă pustie fanii și creatorii de anticipație, așa cum mai era denumită arta SF atunci, susținu și el din plin ideea.

Aceste momente se petreceau în 1990. Al doilea an când mai mulți SF-iști se adunau pe această insulă, aflată la 20 de kilometri nord de Cernavoda, lângă ruinele cetății Capidava și satul cu același nume, denumită de localnici ”Inelul de piatră”. Însă era primul an în care ei se confruntau cu nopțile liniștite din pustietate și cu dormitul la cort. În 1989, fusese doar o debarcare de o jumătate de zi.

Sorin s-a ținut de cuvânt. 1991 a adus un bac ponton mare, cu 2 niveluri, curent electric, mai mulți participanți, concursuri, jurii, invitați speciali.

Reuniunea a fost denumită, în același an, Tabăra de creație SF Atlantykron. Evenimentul a devenit cu rapiditate internațional. În 1999 am putut admira aici eclipsa totală de soare, în 2001 insula a găzduit Convenția Europeană de SF – Eurocon, iar din 2002 s-a transformat în Academie de vară. Pentru că ideile, idealurile, visele și pasiunile organizatorilor, participanților și invitaților erau din ce în ce mai complexe. Dar toate, sub ideea construirii și a reconstruirii viitorului. Restul este istorie.