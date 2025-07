Bergenbier celebrează 30 de ani de prietenie autentică în România

Bergenbier, unul dintre cele mai iubite branduri de bere din România, aniversează 30 de ani de prezență neîntreruptă pe piața locală, celebrând trei decenii de prietenie autentică sub binecunoscutul slogan „Prietenii știu de ce”.

Pentru a marca acest moment, Bergenbier lansează o serie limitată de doze de colecție, de 0,5L, ilustrând momente și simboluri reprezentative din acești 30 de ani.

„Trei decenii alături de consumatori sunt o dovadă a încrederii și a valorilor pe care le împărtășim. Bergenbier este, pentru mulți, mai mult decât o bere – e o stare, o emoție și parte din povestea prieteniilor. Sărbătorim aceste trei decenii de prezență pe piață cu o campanie inedită, prin care continuăm să fim alături de prietenii care știu de ce,” a declarat Victor Teioșanu, Director de Marketing Bergenbier S.A.

Fiecare doză are un mesaj creat pentru a stârni zâmbete și nostalgie, readucând în prim-plan amintiri din anii în care Bergenbier a fost alături de generații întregi de prieteni. De la drumurile cu trenul la mare, bucuria meciurilor de fotbal ale Generației de aur, până la momentele în care muzica se asculta la casetofon, toate aceste clipe sunt rememorate vizual pe dozele de colecție.

„Bergenbier este un brand cu o semnificație profundă pentru consumatorii din România, dar și un pilon strategic pentru compania noastră. Cu o moștenire solidă și o comunitate de prieteni loiali, continuăm să fim un partener de încredere în celebrarea prieteniei și a bucuriei de a fi împreună. Iar aceste lucruri nu pot decât să ne inspire să mergem mai departe spre următorii 30 de ani,” a adăugat Cristina Botgros, Director Comercial Bergenbier S.A.

„Fiecare bere deschisă, fiecare moment împărtășit și fiecare prietenie sărbătorită înseamnă Bergenbier. Prin această campanie ne-am dorit să readucem în atenție acele clipe memorabile petrecute cu prietenii, acel mai știi când…?. Iar răspunsul este mereu același: Bergenbier a fost acolo”, a completat Bogdan Jianu, Senior Brand Manager Bergenbier.

Dozele de colecție sunt disponibile în toate magazinele din canalele off-trade și on-trade din România. În plus, Bergenbier va desfășura o campanie digitală dedicată aniversării celor 30 de ani în România. Pentru că… prietenii știu de ce!

Despre Bergenbier S.A.

Parte a grupului Molson Coors Beverages Company Central & Eastern Europe, compania Bergenbier S.A. a fost fondată în 1994, iar cea mai importantă marcă din portofoliul său, Bergenbier, a fost lansată un an mai târziu. Astăzi, Bergenbier S.A. este în top trei companii producătoare de bere din România, având o fabrică modernă la Ploieşti şi o reţea performantă de distribuţie naţională. Bergenbier S.A. acordă o atenție sporită impactului pe care îl are în comunitate și asupra mediului. Portofoliul companiei cuprinde mărci care acoperă toate segmentele pieţei. Pe lângă berile produse la Ploiești – Bergenbier, Caraiman, Madrí Excepcional, Fresh, Staropramen, Staropramen Unfiltered, Stella Artois, Beck’s, Noroc, Löwenbräu – compania importă și distribuie în exclusivitate berile de abație belgiene Leffe și Hoegaarden, berea americană Miller Genuine Draft, cea mai iubită bere mexicană, Corona, precum și berea albă germană nefiltrată Frazinskaner. De asemenea, compania are în portofoliu și variantele 0.0% alcool pentru Stella Artois și Staropramen.

Despre Molson Coors

De peste două secole, Molson Coors fabrică băuturi care aduc oamenii împreună pentru a se bucura de toate momentele vieții. De la Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling și Staropramen la Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Saint Archer Gold, Leinenkugel’s Summer Shandy, Creemore Springs și multe altele, Molson Coors produce unele dintre cele mai îndrăgite și emblematice mărci de bere realizate vreodată. În timp ce istoria companiei este înrădăcinată în bere, Molson Coors oferă un portofoliu modern care se extinde dincolo de industria berii cu cocktail-uri carbonatate, cafea, vin, kombucha, cidru și multe altele. Molson Coors Beverage Company este o companie cotată la bursă, care operează prin Molson Coors America de Nord și Molson Coors Europe și este tranzacționată la New York și la bursa canadiană (TAP). Angajamentul companiei de a ridica standardele industriei și de a lăsa o amprentă pozitivă asupra angajaților, consumatorilor, comunităților și mediului se reflectă în Our Beer Print și în obiectivele de sustenabilitate 2025. Pentru a afla mai multe despre Molson Coors Beverage Company, vizitați molsoncoors.com sau pe Twitter @MolsonCoors.