Eduard Novak, din șaua bicicletei, la tenis în scaun rulant

Președintele Comitetului Național Paralimpic a prefațat cele două turnee de tenis în scaun rulant care vor avea loc la Pitești, respectiv București, competiții la care vor participa sportivi din 20 de țări.

Primul campion paralimpic al României, Eduard Novak, a schimbat pentru câteva minute paraciclismul cu tenisul în scaun rulant. El a jucat cu multiplul campion Ionuț Filișan. Totul, ca o prefață a turneului international de tenis în scaun rulant care va avea loc la Baza Sportivă Bascov din Pitești, între 5 și 8 august.

„O experiență inedită, foarte complicat tenisul în scaun rulant. Dar e un sport care are mult, mult potențial în România” – Eduard Novak, președinte Comitetul Național Paralimpic.

Partener i-a fost multiplul campion național Ionuț Filișan, care a rămas impresionat de talentele fostului ministru al sportului.

„I-am zis că dacă vrea, poate să devină un jucător interesant în scaun rulant. În general, sportivii au o coordonare mână-ochi foarte bună și se descurcă în general în situații de genul acesta. Chiar s-a descurcat foarte bine pentru prima oară și sperăm să-l vedem cât mai des pe teren” – Ionuț Filișan, multiplu campion tenis în scaun rulant.

Chiar dacă deplasarea este mai rapidă pe terenurile de ciment, Ionuț spune că preferă zgura.

„În general, jucătorii în scaun rulant preferă cimentul, că te poți deplasa mult mai ușor. Dar sincer, eu prefer zgura. Adică sunt crescut aici pe zgura asta de la Centrul Național de Tenis și mă antrenez tot timpul pe ea și n-aș schimba-o niciodată pentru ciment” – Ionuț Filișan, multiplu campion tenis în scaun rulant.

Turneul de la Pitești, programat în perioada 5-8 august, precum și cel care va avea loc la București, la Centrul Național de Tenis Simona Halep, între 9 și 12 august, nu ar fi fost posibile fără implicarea și ajutorul dat de Federația Română de Tenis. Iar Eduard Novak are obiective mari și în acest sport.

„Mă bucur foarte mult de deschiderea domnului George Cosac, președintele Federației de Tenis, pentru deschiderea față de tenisul paralimpic și eu sunt sigur că în câțiva ani buni o să avem jucători de talie internațională. Pot să spun că deja începem foarte bine, anul acesta se organizează un turneu de tenis în scaun rulant, un turneu internațional în Pitești și apoi la Centrul Național de Tenis Simona Halep și, mai mult de atât, o să avem și Campionatele Naționale de Paratenis organizate împreună cu Federația de Tenis la Slobozia” – Eduard Novak, președinte Comitetul Național Paralimpic.

Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, și-a exprimat încă o dată aprecierea pentru tot ceea ce fac jucătorii din tenisul în scaun rulant.

„Tenisul în scaun cu rotile a ajuns la un nivel extrem de ridicat. Sunt adevărați profesioniști. Turneele sunt cu premii în bani, ca și acesta. Invit pe toți iubitorii de sport și nu numai, să ia parte la această competiție, să vadă un exemplu de voință” – George Cosac, președinte Federația Română de Tenis.

La cele două turnee participă jucători din 20 de țări

Flavian Crăciun este unul dintre veteranii tenisului în scaun rulant. De câțiva ani, el este și organizator al turneelor și spune că e infinit mai greu să organizezi, decât să joci.

„Este mai greu să fii organizator, vă spun din propria experiență, pentru că gândiți-vă că avem o responsabilitate de a aduce 40 de sportivi cu dizabilități, plus antrenori, însoțitori, sunt undeva la 60 de oameni de care trebuie să ai grijă permanent și să le oferi cele mai bune condiții. În momentul de față, cea mai mare problema noastră este transportul, pentru că în România nu există mașini adaptate pentru a duce persoane cu dizabilități, cele utilizatoare de scaun rulant” – Flavian Crăciun, jucător de tenis în scaun rulant.

Anul acesta, cele două turnee de tenis în scaun rulant organizate în România vor reuni la start jucători din peste 20 de țări!

„Anul acesta va fi un record. De la an la an au fost tot mai mulți sportivi. Sunt jucători din peste 20 de țări. Este mai important că de-a lungul timpului sau în edițiile precedente am apucat să stau de vorbă cu jucători care au urcat în clasamentul mondial și dacă le asculți, poveștile de viață sunt înduioșătoare și te marchează cu adevărat. Prima dată am văzut o astfel de competiție în 1985. Se întâmpla în Israel. Legat de competițiile care se vor organiza în România, suntem bucuroși să anunțăm că încă din 2013 la prima ediție am reușit an de an să creștem” – George Cosac, președintele Federației Române de Tenis.

Legăturile dintre FRT și Comitetul Paralimpic Român, mult mai bune

Președintele Federației Române de Tenis e fericit că în fruntea Comitetului Paralimpic Român a fost ales ca președinte Eduard Novak, pentru că astfel s-au putut relua legăturile cu acest for.

„Ani la rând nu am avut o relație. Acum sigur că de când este domnul Novac, treburile s-au schimbat. Însă fiind un sportiv, fiind campion olimpic, știe ce înseamnă suportul unei astfel de competiții, să fie alături de astfel de competiții și sunt convins că de anul viitor vom crește și mai mult, vom mări premiile totale astfel încât să ajungem în câțiva ani să avem una dintre cele mai importante competiții din lume. Competițiile în scaun rulant se desfășoară ca și tenisul normal pe absolut tot globul. Sunt competiții în toată lumea” – George Cosac, președinte Federația Română de Tenis.

Și multiplul campion Flavian Crăciun spune că acum, de la numirea lui Eduard Novak în fruntea mișcării paralimpice române, colaborarea cu acest for e mult mai strânsă.

„Mai nou, cu actuala conducere, Comitetul Paralimpic care este deschis în a investi în tenis, suntem și noi mai optimiști. Cu tot respectul, până acum, nu s-a putut avea o discuție legată pe partea de tenisul de câmp, dar cu noua conducere văd că avem o deschidere. Drept dovadă că sunt parteneri în organizarea acestor mari cele două evenimente” – Flavian Crăciun, jucător tenis în scaun rulant.