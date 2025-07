Noua lege a mobilizării din Rusia alertează NATO!

Șeful serviciilor de informații ucrainene, Kyrylo Budanov, a declarat că Moscova intenționează să cheltuie 1,1 trilioane de dolari pentru reînarmare până în 2036 – o investiție fără precedent de la prăbușirea Uniunii Sovietice.

Creșterea cheltuielilor pentru apărare și o nouă lege privind recrutarea în Rusia sunt semnale ale unei posturi tot mai agresive a Kremlinului și a pregătirilor pentru un conflict viitor cu Europa și statele NATO, spun analiștii, conform Kyiv Independent.

Pe măsură ce Ucraina și aliații săi occidentali trag din nou un semnal de alarmă privind intențiile pe termen lung ale Moscovei, parlamentarii ruși au introdus, pe 22 iulie, un proiect de lege care ar permite recrutarea pe tot parcursul anului.

Dacă va fi adoptată, noul sistem va înlocui înrolarea tradițională bianuală, permițând completarea continuă a efectivelor militare.

Această evoluție vine după avertismentele recente ale Ucrainei cu privire la o creștere masivă a cheltuielilor Rusiei pentru reînarmare și la crearea, anul trecut, a unor noi districte militare – despre care experții spun că sunt potențiale pregătiri pentru războaie viitoare în afara Ucrainei.

„Toate aceste componente – noile districte militare, modificările în sistemul de mobilizare și creșterea cheltuielilor pentru apărare – sugerează că Rusia se pregătește pentru un război de lungă durată, nu doar în Ucraina, ci și împotriva NATO”, a declarat Kateryna Stepanenko, analist la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Rusia are, practic, două armate – o armată de recruți și una de contract. Armata de recruți este forța armată permanentă a țării, destinată apărării teritoriului național. Pentru a o menține, Kremlinul organizează înrolări de două ori pe an, primăvara și toamna, cerând bărbaților eligibili să servească un an.

Însă, prin lege, recruții nu pot fi trimiși să lupte în afara granițelor.

În schimb, Kremlinul a plătit oameni pentru a lupta în Ucraina, oferind bonusuri substanțiale pentru a-i încuraja să semneze contracte – o metodă care, până acum, a permis acoperirea pierderilor uriașe, dar care, spun mulți experți, nu este sustenabilă.

De-a lungul invaziei pe scară largă a Ucrainei, Putin a evitat o mobilizare totală, conștient de reacția negativă internă pe care ar genera-o.

Însă Kremlinul pare acum să facă pași măcar parțiali în această direcție.

„În ultimii ani, Rusia a dedicat multe resurse și timp pentru a-și schimba sistemul de mobilizare, digitalizându-l, făcându-l mai cuprinzător și investind masiv în educația patriotică militară”, a spus Stepanenko.

În cea mai recentă mișcare, parlamentarii ruși au introdus pe 22 iulie un proiect de lege care să permită recrutarea continuă, pe tot parcursul anului.

„Dacă această lege va fi adoptată, poate fi considerată o mobilizare mascată”, a spus expertul ucrainean în apărare, Denys Popovych, pentru Kyiv Independent.

„Există 99% șanse ca această lege să fie adoptată, pentru că a fost propusă de Andrei Kartopolov, care este omul lui Vladimir Putin, purtătorul său de cuvânt. Ceea ce propune el, în mare parte, este deja aprobat de Putin”, a adăugat Popovych.

Potrivit Kievului, aceste schimbări legislative vin însoțite de planuri dramatice de cheltuieli pentru apărare.

„Asistăm la o mobilizare totală a politicii, economiei și societății Federației Ruse pentru a fi pregătite de un război de amploare ce urmează”, a spus Budanov la reuniunea anuală a ambasadorilor ucraineni, pe 22 iulie.

Ca parte a acestor reforme, Rusia a creat deja două noi districte militare – Moscova și Leningrad – și se pregătește să formeze divizii și unități militare suplimentare. Budanov a spus că obiectivul Kremlinului nu este doar dominarea regională, ci și remodelarea ordinii mondiale.

Întrebată de ce Budanov a menționat anul 2036, Stepanenko consideră că această dată se aliniază cu tendința Kremlinului de a evita deciziile bruște sau radicale, știind că o mobilizare generală rapidă sau o creștere bruscă a cheltuielilor pentru apărare ar putea „îi nemulțumească pe ruși”.

„Cred că mobilizarea este probabil cel mai îngrijorător subiect pentru ruși, mulți dintre ei fiind extrem de îngrijorați că ar putea fi mobilizați sau că membri ai familiei lor ar putea fi mobilizați”, a spus ea.

„Așadar, Kremlinul adoptă o abordare pe termen lung. Teoria victoriei Kremlinului este că va rezista mai mult decât sprijinul occidental și rezistența ucraineană”.

Ucraina va începe să mute operațiunile de instruire militară în subteran pentru a proteja personalul de amenințările aeriene în creștere, potrivit comandantului-șef Oleksandr Sîrskîi.

„Procesul de instruire trebuie mutat cât mai mult posibil în subteran,” a declarat Sîrskîi, subliniind nevoia de reacții rapide la alertele aeriene și la activitatea dronelor inamice.

Ucraina se așteaptă ca viitoarele împrumuturi europene pentru apărare să joace un rol esențial în finanțarea sectorului său național de apărare, potrivit ministrului de Externe Andrii Sybiha.