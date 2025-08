Conferința „Centre artistice: de la local la global” la Muzeul de Artă Brașov

Titlu: „Centre artistice: de la local la global”

Eveniment: sâmbătă, 9 august 2025, ora 17:00

Prezintă: Dr. Radu Popica, Alexandra Ilnițchi-Ardelean

Organizator: Muzeul de Artă Brașov

Locul desfășurării: Parter, Muzeul de Artă Brașov, B-dul Eroilor 21

Taxă de participare: 10 lei

Muzeul de Artă Brașov vă invită sâmbătă, 9 august 2025, la conferința „Centre artistice: de la local la global” organizată în contextul expoziției temporare „Brașov, oraș al artelor” curatoriată de Alexandra Ilnițchi-Ardelean. Evenimentul se va desfășura de la ora 17:00 la sediul muzeului din Bulevardul Eroilor nr. 21.

Conferința va explora, prin intermediul a două prezentări, evoluția centrelor artistice dintr-o perspectivă istorică și comparativă, analizând pe de o parte geneza unui centru artistic în Brașov la sfârșitul secolului XIX, iar pe de altă parte dinamica globală a artei prin prisma transferului de capitală simbolică de la Paris la New York. Evenimentul oferă o privire asupra factorilor culturali, sociali, politici și economici care determină apariția și consolidarea unui centru artistic.

Prezentare 1: Dr. Radu Popica – Momentul 1900 – Nașterea centrului artistic brașovean modern (1889-1914)

În perioada cuprinsă între 1889, anul din care la Brașov este activ primul artist format în spiritul modernismului (Hans Bulhardt), și începutul Primului Război Mondial, în oraș a luat naștere o viață artistică modernă. În această perioadă debutează numeroși artiști educați în importante centre europene, iar Brașovul face primii pași către o activitate expozițională de tip modern. Artiștii locali adoptă și asimilează stiluri și influențe aparținând principalelor curente ale artei moderne: realism, impresionism, postimpresionism, simbolism, Arta 1900 și expresionism. Se formează un nucleu artistic coerent, în care creatorii se influențează reciproc, iar scena locală începe să atragă atenția unui public cultivat și a unei prese interesate de artă. De asemenea, apar primele inițiative de organizare a vieții artistice. Artiștii brașoveni nu se limitează la spațiul local, ci participă activ la expoziții din alte centre culturale importante din Transilvania, București și Europa Centrală. Începând de acum, la Brașov s-a constituit un centru artistic integrat deplin în sfera modernității. În acest interval istoric crucial în evoluția centrului artistic Brașov s-au conturat premisele care au permis, în perioada interbelică, afirmarea puternică a acestuia la nivel național. Sunt schițate trăsăturile care au individualizat arta brașoveană în deceniile următoare.

Prezentare 2: Alexandra Ilnițchi-Ardelean – De la Paris la New York: Mutarea epicentrului artistic mondial (1860 – 1960)

Prezentarea urmărește procesul prin care statutul de principal centru artistic mondial s-a mutat de la Paris la New York. Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Parisul a fost epicentrul inovației artistice, atrăgând artiști din întreaga lume și generând mișcări esențiale pentru arta modernă. Însă, în contextul tulburărilor socio-politice din Europa și al afirmării instituțiilor culturale americane, New York-ul preia acest rol în perioada postbelică. Vor fi analizate pe scurt condițiile care au trebuit îndeplinite pentru a obține statutul de centru artistic global și factorii care au cauzat sau au permis transferul influenței de la Paris la New York.

Dr. Radu Popica, istoric de artă, a desfășurat o muncă asiduă de cercetare de peste 15 ani a activității artistice de la Brașov din secolul XV până în secolul XX. De-a lungul carierei sale a conceput și a realizat numeroase expoziții care prezintă diferite aspecte ale evoluției artei vizuale la Brașov prin integrarea mișcărilor artistice în contextul mai larg de istorie a artei la nivel național și internațional. A publicat multiple cataloage de istoria artei, iar cel mai important studiu al său cu privire la artele vizuale din Brașov, „Centrul artistic Brașov de la origini până în contemporaneitate. Artele plastice (sec. XV-XX)” a fost publicat în 2022.

Alexandra Ilnițchi-Ardelean are o experiență de 8 ani în domeniul artelor vizuale și 6 ani în rol de curatoare și promotoare activă a culturii și a valorilor artistice de importanță locală, națională și internațională. Cercetează și documentează prezența artistelor în istoria artei moderne, evidențiind impactul și contribuțiile acestora la patrimoniul cultural. Poziția deținută în instituție îi oferă contextul ideal pentru a sprijini, într-un mod constructiv, apropierea publicului de patrimoniul artistic al muzeului.