Următorul obiectiv al David Popovici: să învețe să gătească!

Revenit cu două medalii de aur de la Campionatele Mondiale din Singapore, campionul nostru va pleca în vacanță.

David Popovici a sosit duminică seară în România de la Singapore, acolo unde a avut un Campionat Mondial fantastic. După ce a devenit primul înotător din istorie care reușește „dubla de aur” 100 m – 200 m liber la două Mondiale diferite, David are pentru planuri mari în continuare.

Revenit acasă, David abia așteaptă să plece în vacanță, unde să înoate doar pentru plăcerea sa, fără cronometru sau obiective. De asemenea, e decis ca în perioada următoare să învețe să gătească, dar și să își ia permisul pentru motocicletă!

„Următorul pas la mine în momentul ăsta este să am o vacanță frumoasă, îmi doresc să-mi conduc mașina, îmi doresc să învăț să fac toate lucrurile pentru care n-am avut timp. Vreau să învăț să gătesc, vreau să-mi iau permisul de motor, vreau să fac mai multe. Vreau să petrec timp cu familia, vreau să-i scot la restaurante. Biletele pentru vacanță le-am cumpărat de mult, e un loc cu soare și multă plajă. Să înot, dar fără antrenor, fără cronometru, eventual în mare sau în ocean și eventual sub soare, într-un bazin acoperit” – David Popovici, dublu campion mondial la Singapore.

Așteptat de o armată de ziariști, aplaudat de toți călătorii din Aeroportul Henri Coandă, David a mărturisit că nu a vrut să fie primit la Salonul Oficial, așa cum i-ar fi permis rezultatele excepționale reușite.

„La Salon Oficial e un pic prea… Tocmai că nu am vrut la salon oficial, de-aia suntem aici. Și am organizat un salon neoficial care ne place mult mai mult. Chestia e că salonul oficial este, așa cum sugerează și numele, un pic prea oficial. Prefer o sosire la care să aibă acces și oamenii care se întâmplă să aștepte pe cineva iubit să vină de afară sau decât ceva ultra-pompos și oficial. E mai drăguț, e mai normal” – David Popovici, dublu campion mondial la Singapore.

David a vorbit și despre momentul de cumpănă de la Singapore, când a vrut să se retragă din competiție înainte ca aceasta să înceapă.

„Sunt foarte mândru de mine. Mult mai mândru decât de medalii și, nu știu, timpii obținuți, sunt de faptul că, deși am vrut să renunț și am fost atât de aproape de a renunța la competiția asta, am găsit cumva, alături de familia mea și iubita mea și prietenii mei, am găsit cumva puterea în mine să continui și că poate n-ar trebui să mă îndoiesc atât de mult de mine. Și, sincer, mi se pare că ăsta e un subiect considerat un pic tabu în sport în general, poate și în sportul românesc. E puțin abordat. Venind spre Singapore a început să-mi fie teamă, să-mi fie frică, să mă îndoiesc de propriile capabilități. Și ce m-a surprins foarte tare e că, deși eram la atât de puțin de a mă da bătut, am găsit undeva și cumva, nu singur, alături de prieteni și de familie, am găsit undeva puterea să îmi arăt că pot, să îmi arăt că pot, că n-am nimic de dovedit nimănui. Chiar e un sentiment aparte” – David Popovici, dublu campion mondial la Singapore.

Din fericire, campionul nostru a trecut cu bine peste acea perioadă și este gata pentru noi provocări, în anii ce vin. El i-a asigurat pe toți iubitorii înotului că nu intenționează să spună stop natației.

„Nu am nici o șansă să mă retrag. Adică îmi place înotul. Dacă va fi cazul, când va fi cazul, habar n-am în viitor, veți afla de la mine” – David Popovici, dublu campion mondial la Singapore.

