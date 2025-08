România, centrul tenisului în scaun rulant din lume

29 de jucători din Japonia, Coreea de Sud și Europa participă la competiția de paratenis din Argeș.

La Bascov se află în plină desfășurare a opta ediție a turneului internațional de tenis în scaun rulant, Kaufland – BRD Argeș Open, un turneu organizat, dar și jucat, de Flavian Crăciun. Unul dintre oamenii care nu așteaptă „să se facă”, ci se suie în scaunul rulant și rezolvă orice problemă ar putea apărea.

Turneul de tenis în scaun rulant de la Bascov, la fel ca și cel de la finalul săptămânii, de la București, înseamnă mult mai mult decât un turneu reușit: este semnalul că sportul paralimpic românesc a început să respire altfel.

„Am mai multe emoții ca organizator pentru că trebuie să fiu atent la toate necesități sau nevoile fiecarui jucător în parte și atunci cele mai mari emoțiile am ca și organizator pentru că toate se sparg în capul meu și eu trebuie să mă ocup de tot. Pe terenul de tenis intru, dau ce e mai bun, am și acolo emoții, dar nu așa mari ca până acum, ca organizator” – Flavian Crăciun, organizator și jucător turneu Kaufland – BRD Argeș Open.

La conferința de presă prilejuită de lansarea turneului, organizată la Consiliul Județean Argeș, din Pitești, Flavian a avut un moment în care i-au dat lacrimile. Dar nu pentru vreo problemă organizatorică, ci pentru că și-a văzut băiețelul de doar câteva luni în sală.

„Oarecum mi-au dat un pic lacrimile pentru că l-am auzit pe băiețelul meu și îmi gâgurea și da, este o emoție de fiecare dată când îl văd. Mai ales că e primul an care este la o conferință de presă, va veni și la teren și da, mă gândesc tot timpul la el pentru că este ceea ce mi-am dorit” – Flavian Crăciun, organizator și jucător turneu Kaufland – BRD Argeș Open.

Flavian a participat la peste 40 de competiții internaționale. A văzut ce înseamnă normalitate în sportul adaptat. Și, în loc să aștepte să se schimbe ceva, a pus mâna pe telefon, a căutat sponsori și terenuri, și-a sunat prietenii și-a început să clădească totul de la zero.

„M-am întrebat: <<Da’ în România chiar nu putem organiza un astfel de turneu?>> Prima oară s-a făcut la București, apoi am zis să vin la Pitești. Știam că am deschidere aici, dar mi-a fost frică un pic de responsabilitate. Totuși, mi-am luat inima-n dinți. Și iată-ne la ediția a opta” – Flavian Crăciun, organizator și jucător turneu Kaufland – BRD Argeș Open.

Anul acesta, la Bascov au concurat sportivi din Coreea, Japonia, dar și din toată Europa. În total 29 de jucători străini au venit în țara noastră pentru a lupta pentru trofee. Pentru sportivii străini, competiția este una ca afară. Pentru organizatori – o nouă rundă de luptă.

„Cea mai numeroasă delegație e cea japoneză. Cea mai complicată parte este transportul, pentru că sunt foarte puține, avem două mașini adaptate cu lift și majoritatea sportivilor sunt în scaunul rulant și necesită un transport special. Sperăm ca anul viitor să nu mai avem acestea probleme și împreună cu ceilalți să găsim cea mai bună soluție pentru a-i transporta” – Flavian Crăciun, organizator și jucător turneu Kaufland – BRD Argeș Open.

Eduard Novak: „Până la finalul anului vom avea 14 loturi paralimpice”

La conferința de presă a fost și Carol Eduard Novak, președintele Comitetului Național Paralimpic Român. Acesta a vorbit deschis despre lipsuri și soluții.

„Este foarte dificil de organizat un turneu internațional, deoarece toți acești sportivi, care cred că sunt peste 100, au nevoie de cazare accesibilă, au nevoie de transport accesibil, au nevoie de bază sportivă accesibilă, adică acest lucru ar trebui să fie avut în vedere în toată țara și în toate bazele sportive. Există cu siguranță în fiecare localitate și persoane cu dizabilități, care poate în viitor ar putea să devină viitori campioni ai României” – Carol Eduard Novak, președinte Comitetul Național Paralimpic.

Pentru mișcarea paralimpică din România, cele două turnee de tenis în scaun rulant reprezintă trambulina de care avea nevoie sportul pentru a fi cunoscut și a putea începe să crească.

„Noi ne folosim de acest eveniment ca să promovăm tenisul paralimpic și să construim, să înființăm un lot național, să începem de anul viitor niște turnee și să construim în cadrul federației de tenis și partea paralimpică” – Carol Eduard Novak, președinte Comitetul Național Paralimpic.

De la sosirea în fruntea Comitetului Național Paralimpic, Eduard Novak a reușit să miște lucrurile. Astfel, a crescut numărul de competiții naționale, dar și al loturilor naționale paralimpice.

„Când am preluat acest comitet am avut 3 – 4 loturi naționale, cred că la sfârșitul acestui an o să avem 12 loturi naționale paralimpice și în jur de 40 de evenimente, campionate naționale, competiții internaționale și suntem doar la început” – Carol Eduard Novak, președinte Comitetul Național Paralimpic.

George Baltă: „Nu avem nevoie să ne plângă nimeni de milă”

La lansarea din acest an a turneelor de tenis în scaun rulant a fost prezent și George Baltă, fost rugbyst, unul dintre cei mai cunoscuți sportivi paralimpici din România. El a tras un semnal de alarmă!

„Există în continuare în 2025 această viziune a oamenilor cum că persoane cu dizabilități, vai, săracii de ei. Nu, nu există așa ceva. Nu trebuie să plângem de milă pe nimeni. Sunt persoane cu dizabilități care fac lucruri, care muncesc, care schimbă multe lucruri în România, care reușesc să convingă alte persoane cu dizabilități să facă ceva. Și nu avem nevoie să ne plângă nimeni de milă. Noi facem lucruri” – George Baltă, sportiv paralimpic.

Pentru George, un astfel de eveniment nu e doar despre sport. E despre comunitate, despre a fi văzut, despre apartenență.

„Suntem făcuți să stăm printre oameni și cred că ne ajută mult. Iar atunci când ești la un eveniment unde sunt foarte mulți oameni, nu știi niciodată cine are rezolvarea problemelor tale” – George Baltă, sportiv paralimpic.