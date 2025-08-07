Băsescu a cerut restituirea vilei de protocol în care tocmai s-a mutat premierul Bolojan!

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, în perioadele 2004-2009 și 2009-2014, a formulat către Administrația Prezidențială o cerere prin care solicită să se dispună măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a deciziei CCR.

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a obținut, pe data de 1 iulie 2025, o decizie favorabilă la Curtea Constituțională a României (CCR) prin care se arată faptul că retragerea drepturilor de fost președinte în cazul unei persoane cu decizie definitivă de colaborare cu fosta Securitate ar fi neconstituțională. Pe cale de consecință, președintele în funcție Nicușor Dan a luat act de această decizie a CCR, dar și de solicitarea lui Traian Băsescu și îi va restitui vila de protocol, dar și drepturile bănești care i se cuvin în calitate de fost șef al statului.

Răspunsul Administrației Prezidențiale, la o solicitare transmisă de A3:

„Referitor la solicitarea dumneavoastră, transmisă prin e-mail la Departamentul Comunicare Publică al Administrației Prezidențiale, în data de 24.07.2025, vă comunicăm următoarele:

1. Domnul Traian Băsescu, fost Președinte al României în perioadele 2004-2009 și 2009-2014, a formulat către Administrația Prezidențială o cerere prin care solicită să se dispună măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 2 lit. a) și b) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, cu modificările și completările ulterioare (…), urmare Deciziei Curții Constituționale a României nr. 319/2025.

La nivelul Administrației Prezidențiale, s-a luat act de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722/01.08.2025, a Deciziei Curţii Constituționale a României nr. 319/01.07.2025 prin care instanţa de contencios constituţional „a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Legea nr. 243/2021 pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, în ansamblul său, este neconstituțională”.

Conform art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.

Administraţia Prezidenţială a pus în aplicare prevederile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 319/01.07.2025 de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

2. Prin aceeași adresă, domnul Traian Băsescu a învederat Administrației Prezidențiale faptul că este îndreptățit la plata indemnizației lunare în cunatum de 75% din indemnizația acordată Președintelui României aflat în exercițiul funcției, începând cu data de 23.03.2022, dată de la care Administrația Prezidențială a încetat plata indemnizației. Cu privire la cuantumul sumei, în acest moment nu poate fi comunicat în acest moment, având în vedere existența, pe rolul Curții de Apel București, a Dosarului nr. 4765/2/2022.

3. Administrația Prezidențială nu are atribuții sau responsabilități privind atribuirea unei locuințe de protocol cu destinația de reședință pentru domnul Traian Băsescu sau pentru oricare alt fost Președinte al României.

4 .Punerea la dispoziția unui fost președinte a serviciilor Serviciului de Protecție și Pază nu intră în sfera responsabilităților Administrației Prezidențiale, potrivit Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată.”, se arată într-un răspuns al Administrației Prezidențiale.

Ilie Bolojan s-a mutat în vila de protocol RA-APPS care a aparținut fostului președinte Traian Băsescu, înainte de a i se retrage acest drept, după decizia de colaborare cu Securitatea.

În calitate de președinte în perioada 2004 – 2014, Traian Băsescu a primit în folosință gratuită, în februarie 2015, o vilă aflată pe strada Gogol nr. 2, din Sectorul 1. După decizia instanței supreme de colaborare cu fosta Securitate, fostul șef de stat a pierdut, printre altele, și dreptul la locuință gratuită.

Parcursul politic al lui Bolojan a fost unul fulminant în ultimele luni. Liderul PNL a fost ales președintele Senatului după alegerile legislative de anul trecut. Ulterior, în martie 2025, după ce Klaus Iohannis a demisionat din funcția de președinte al țării, Ilie Bolojan i-a luat locul ca interimat până când Nicușor Dan a fost votat președintele Romniei. În cele din urmă, Bolojan a fost învestit în fruntea Guvernului pentru următorii ani.