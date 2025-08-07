Nu ai stagiul complet de cotizare pentru pensie? Cât te costă să cumperi un an de vechime…

Românii care nu au atins pragul complet de cotizare atunci când au împlinit vârsta de pensionare își pot completă vechimea în muncă pentru a beneficia de un venit decent în perioada de inactivitate.

Cei care vor să iasă la pensie, însă nu au suficientă vechime în muncă, pot achiziționa până la 6 ani prin încheierea unui contract de asigurare socială cu casa teritorială de pensii. Plata contribuției se poate face în tranșe unice sau lunare, după preferință.

În România, vârsta standard de pensionare este atinsă la 65 de ani pentru bărbaţi și 63 de ani pentru femei.

Totuși, există și situația în care, deși au vârsta legală pentru a ieși la pensie, cetățenii nu pot face acest lucru, pentru că nu îndeplinesc stagiul minim de cotizare.

Achiziționarea vechimii este în strânsă legătură cu salariul minim brut. De la 1 ianuarie 2025, salariul minim național a fost majorat la 4.050 lei, iar pentru un lună vechime, se achită 25% din valoarea acestuia. Această prevedere este reglementată prin Legea nr. 360/2023.

La un calcul simplu, un an de vechime ajunge la 12.150 de lei, contribuția lunară fiind de 1.012,5 lei.

Care este stagiul minim de cotizare în vederea pensionării

Conform anexei nr. 5 din Legea nr. 360/2023, stagiul minim de cotizare în vederea pensionării, atât pentru femei cât și pentru bărbați, este de 15 ani.

În condițiile îndeplinirii cumulate a criteriului vârstei și pragului de cotizare, o persoană poate beneficia de pensie. Neîndeplinirea acestor condiții de eligibilitate atrage implicit respingerea dosarului de pensionare.

Legea pensiilor din România le permite românilor să iasă mai repede la pensie, fără să fie penalizați. Este cazul angajaților care au lucrat cel puțin 5 ani peste vechimea completă de 35 de ani și mai au tot 5 ani până la vârsta de pensionare.

O persoană care intenționează să iasă la pensie trebuie să îndeplinească simultan două condiții – să aibă stagiu minim de cotizare de 35 de ani și să atingă vârsta de pensionare.

Pensionarea anticipată poate fi cerută de persoanele care îndeplinesc unele condiții. În primul rând, au lucrat până în cinci ani peste vechimea completă de 35 de ani. Anii suplimentari, inclusiv cei de facultate sau de armată, se iau în calcul. Iar în al doilea rând, mai au cel mult cinci ani până la vârsta de pensionare, care este de 65 de ani în cazul bărbaților și va fi atinsă și de femei abia în 2035.

– Vârsta de pensionare la bărbați – 65 de ani

– Vârsta de pensionare la femei – minim 62 de ani, maxim 65. În cazul femeilor, vârsta de pensionare se stabilește în funcție de luna și anul nașterii.

Bărbații ies la pensie la 65 de ani, iar femeile mai devreme. Dar asta până în 2035, când nu va mai exista o astfel de diferență.

Mai exact, până în anul 2035, la femei se stabileste vârsta de pensionare în funcție de luna și anul nașterii. Din anul 2035 femeile vor ieși la vârsta de 65 de ani, la fel cum se întâmplă în cazul bărbaților.

Pentru a afla vârsta exactă la care o femeie din România se poate pensiona, în funcție de anul și luna nașterii, puteți consulta următorul document.