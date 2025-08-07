Poliția rutieră din Bulgaria a „inundat” țara cu camere video pentru combaterea accidentelor din cauza vitezei excesive!

Poliția rutieră din Bulgaria a pus în funcțiune aproape 200 camere video, montate pe trepiede, pentru combaterea accidentelor din cauza vitezei excesive.

Poliția rutieră din Bulgaria a pus în funcțiune 187 de camere video, montate pe trepiede, ca parte a unui efort mai amplu de a spori siguranța rutieră atât în zone urbane, cât și pe autostrăzi, transmite Novinite. Aceste dispozitive noi sunt echipate cu software avansat, care le permite să detecteze o gamă largă de încălcări, nu doar viteza excesivă.

Inspectorul șef Radoslav Buyukliyski, șeful Poliției Rutiere din Kyustendil, a explicat că, deși aspectul camerelor noi seamănă cu modelele vechi, tehnologia internă a fost îmbunătățită considerabil. Sistemul modernizat permite camerelor să identifice tipul vehiculului – diferențiind între autoturisme și camioane grele – și să monitorizeze nu doar viteza, ci și manevre ilegale, cum ar fi folosirea necorespunzătoare a benzilor de urgență, depășirile neautorizate și circulația pe benzile destinate autobuzelor.

O caracteristică cheie a noului sistem este capacitatea de a monitoriza simultan toate cele trei benzi ale autostrăzii. Camerele pot fi poziționate astfel încât să surprindă traficul care se apropie, dar și pe cel care se îndepărtează, oferind flexibilitate în instalare. Ele pot înregistra simultan vehicule care circulă cu viteze de 70 km/h, 90 km/h și 120 km/h și înregistrează automat ce vehicul mergea cu ce viteză.