Un deputat social-democrat, decis să voteze orice moțiune de cenzură împotriva unui Guvern cu miniștri USR!

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat, marţi seară, că reprezentanţii formaţiunii nu vor participa la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu.

Deputatul PSD Alba Voicu Vuşcan critică atitudinea USR cu privire la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu şi anunţă că va vota prima moţiune de cenzură care va fi depusă pentru căderea Guvernului din care face parte şi Uniunea Salvaţi România.

”Se pare că Ion Iliescu, chiar şi prin moarte, reuşeşte să facă lucruri bune pentru Partidul Social Democrat. Primul lucru bun pe care l-a făcut a fost că i-a dezbrăcat pe neterminaţii de la USR în faţa poporului şi a arătat ce oameni de nimic sunt. Şi al doilea lucru bun a fost că a trezit suflarea PSD-istă care sper să-şi fi dat seama că nu mai are ce să mai stea vreodată la masă cu asemenea oameni. Mulţumim, domnule preşedinte!”, spune deputatul Voicu Vuşcan într-un mesaj postat, joi, pe Facebook, şi filmat în timp ce conduce un autovehicul.

El anunţă că va vota prima moţiune de cenzură care va fi depusă la adresa guvernului din care face parte şi USR. ”Partidul Social Democrat nu mai trebuie niciodată să vorbească frumos despre oameni urâţi. Prima moţiune de cenzură care va fi depusă pentru a cădea un guvern din care fac parte neterminaţii de la USR, eu o voi vota!”, mai spune parlamentarul social-democrat.