Va modifica Guvernul Bolojan legea de restituire a imobilelor naţionalizate?

Guvernul condus de Ilie Bolojan vrea să modifice, printr-o Ordonanță de Urgență, modalitatea prin care se vor plăti despăgubirile pentru imobilele naționalizate de comuniști. Măsura este motivată de necesitatea de a asigura o gestionare prudentă a resurselor bugetare și de a reduce presiunea financiară asupra bugetului de stat.

Executivul subliniază că aceste schimbări sunt necesare pentru a menține sustenabilitatea poziției fiscale pe termen mediu și lung, dar și pentru a asigura predictibilitatea politicii fiscale și stabilitatea macroeconomică. În acest context, se impune ajustarea procedurii de valorificare a punctelor de despăgubire în numerar, în concordanță cu obiectivele bugetare ale guvernului.

Câți bani a achitat statul pentru despăgubiri

Până în prezent, statul român a plătit despăgubiri în sumă de aproximativ 17,25 miliarde de lei, dintr-un total estimat la 36 de miliarde de lei, conform evaluărilor realizate în anul 2013.

Pentru a reduce efectele întârzierii plăților, Guvernul intenționează să implementeze un mecanism de actualizare a sumelor datorate, care va ține cont de evoluția indicelui prețurilor de consum.

Această actualizare va fi aplicată la momentul eliberării ultimei tranșe de despăgubiri și va acoperi intervalul dintre prima și ultima plată, fiind inclusă în titlul de plată final emis de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP).

Cum vor fi afectaţi păgubiţii și moștenitorii

Totodată, proiectul de ordonanță prevede uniformizarea și ajustarea coeficienților de corecție utilizați în grilele notariale, stabilind criterii noi pentru evaluarea imobilelor care fac obiectul compensării.

De asemenea, sunt reglementate aspecte legate de statutul juridic al dobânditorilor de puncte, respectiv persoanele fizice sau juridice care au achiziționat drepturi litigioase de la foști proprietari.

Această măsură vine în contextul în care, din totalul de 23 de miliarde de lei reprezentând despăgubiri stabilite pentru perioada 2013-2025, peste 3 miliarde de puncte au fost tranzacționate și au ajuns în patrimoniul unor entități terțe.

Se schimbă modalitatea de obținere a punctelor de despăgubire În situația în care drepturile de despăgubire sunt transferate către o altă persoană, noul titular va primi un număr de puncte corespunzător sumei achitate fostului proprietar sau moștenitorilor legali ori testamentari, la care se adaugă un bonus de 15% calculat asupra diferenței până la valoarea stabilită prin decizia oficială de compensare.

Dacă prețul exact de cumpărare a punctelor nu poate fi determinat, noul beneficiar va beneficia de o majorare de 15% aplicată valorii totale recunoscute în decizia de compensare.

Pentru a facilita accesul rapid la despăgubiri, ordonanța introduce opțiunea ca beneficiarii să solicite plata integrală într-o singură tranșă, însă această plată va reprezenta doar 40% din valoarea totală stabilită de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor.

Guvernul precizează că acest procent reflectă valoarea medie la care punctele de despăgubire au fost tranzacționate până acum de către foștii proprietari,