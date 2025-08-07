Zelenski vrea ca UE să participe la negocierile de pace Rusia-Ucrana!

Volodimir Zelenski cere ca Europa să participe la negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina. Ursula von der Leyen nu s-a numărat printre liderii europeni cu care Trump a vorbit miercuri la telefon.

Uniunea Europeană nu ar trebui să fie marginalizată în negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina mediate de Statele Unite, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează POLITICO.

„Războiul se desfăşoară în Europa, iar Ucraina este parte integrantă a Europei – suntem deja în negocieri pentru aderarea la UE. Prin urmare, Europa trebuie să participe la procesele relevante”, a declarat Zelenski după o convorbire telefonică cu cancelarul german Friedrich Merz.

Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a informat miercuri pe Zelenski şi pe liderii europeni că intenţionează să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin şi să organizeze ulterior o reuniune trilaterală cu Putin şi Zelenski.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu a participat la convorbirea telefonică de miercuri a lui Trump cu Zelenski şi cu unii lideri europeni, a declarat joi un purtător de cuvânt al Comisiei. Însă ea a fost „informată pe larg de mai mulţi lideri ai UE”, a declarat purtătorul de cuvânt reporterilor.

Kremlinul a confirmat joi că cei doi lideri intenţionează să se întâlnească „în zilele următoare”.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că, în urma întâlnirii trimisului special Steve Witkoff cu Putin, guvernul SUA înţelege mai bine condiţiile în care Moscova ar fi dispusă să pună capăt războiului. „Acum trebuie să comparăm asta cu ceea ce sunt dispuşi să accepte ucrainenii şi aliaţii noştri europeni, dar în primul rând ucrainenii, desigur, şi ceea ce încercăm să vedem este cât de mult putem apropia aceste două poziţii”, a declarat Rubio pentru Fox Business. „Dacă putem apropia suficient ceea ce vor accepta ucrainenii şi ceea ce vor accepta ruşii, atunci cred că există posibilitatea ca preşedintele să organizeze o întâlnire la care să participe atât Putin, cât şi Zelenski, pentru a încerca să pună capăt acestei situaţii”, a precizat Rubio.