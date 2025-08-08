Schimbarea indexului, anunțată de Electrica

Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) a implementat o nouă opțiune care permite utilizatorilor să transmită online indexul contorului de energie electrică, însoțit de o fotografie clară ce include atât indexul, cât și seria dispozitivului. Măsura vine în sprijinul consumatorilor și are scopul de a asigura o facturare corectă pe baza consumului real, în special în situațiile în care citirea fizică nu poate fi efectuată conform programului.

Noua funcționalitate este disponibilă direct pe site-ul companiei, www.distributie-energie.ro, și se aplică în cazul în care echipele DEER nu au reușit să citească contorul în cele două vizite planificate. Compania reamintește că citirea contoarelor pentru utilizatorii casnici și cei asimilați se realizează trimestrial și că prezența proprietarului este obligatorie atunci când contorul se află în interiorul locuinței.

„Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), în calitate de operator de distribuție, are obligația de a măsura energia electrică pentru locurile de consum din zona sa de licență, în conformitate cu reglementările în vigoare. Citirea contoarelor pentru utilizatorii casnici și cei asimilați acestora se face trimestrial”, precizează compania.

În situațiile în care accesul la contor nu a fost permis sau utilizatorul nu a fost găsit la locul de consum, operatorul de distribuție transmite, prin furnizor, o notificare privind imposibilitatea efectuării citirii. „Pentru a facilita procesul, în cazurile în care citirea planificată nu a fost posibilă, după două vizite, utilizatorii pot transmite indexul contorului însoțit de o fotografie clară (cu indexul și seria vizibile), direct pe site-ul DEER: www.distributie-energie.ro”, anunță DEER.

Procesul este simplu: utilizatorii trebuie să acceseze site-ul companiei, să selecteze tab-ul dedicat transmiterii indexului, să introducă valoarea indicată pe contor și să încarce fotografia aferentă. Reprezentanții DEER subliniază că această modalitate de transmitere poate fi utilizată de maximum două ori consecutiv și nu înlocuiește obligația de a permite accesul operatorului la contor. La următoarea citire programată, prezența utilizatorului rămâne obligatorie dacă echipamentul este montat în interior.