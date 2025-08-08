Se modifică sistemul de plată a pensiilor private. Pensionarii nu-și vor mai putea retrage toți banii de la Pilonul II și Pilonul III într-o singură tranșă!
Guvernul Bolojan vrea să modifice sistemul de plată a pensiilor private. Potrivit unui proiect de lege, pensionarii nu-și vor mai putea retrage toți banii de la Pilonul II și Pilonul III într-o singură tranșă. Reforma pensiilor private se face după 17 ani de la înființarea sistemului.
Potrivit proiectului de lege, una dintre cele mai importante modificări se referă la faptul că românii nu vor mai putea retrage toți banii acumulați într-o singură tranșă. Aceștia vor putea opta pentru plăți lunare programate pe o durată de 10 ani sau pentru pensii viagere, plătite până la finalul vieții.
– Fonduri de retragere programată, care vor funcționa pe bază de conturi individuale și vor oferi pensii lunare pe o durată limitată de 10 ani. Suma lunară va fi cel puțin egală cu indemnizația socială pentru pensionari din sistemul public, cu actualizare anuală.
– Fonduri de pensii viagere, care vor oferi plăți lunare pe viață, calculate pe baza activului acumulat, folosind metode actuariale. Există și posibilitatea unei pensii viagere cu componentă pentru supraviețuitor.
Potrivit proiectului de lege, durata de plată a pensiilor programate a fost stabilită la 10 ani, ținând cont că speranța medie de viață în România, care este de 75,1 ani.
Prin această reformă a pensiilor private, Guvernul Bolojan urmărește alinierea la practicile europene privind plata pensiilor private Pilon II. În alte state ale Uniunii Europene, perioada de plată este cuprinsă între 1 și 10 ani, iar în unele cazuri chiar 20 de ani.
Proiectul cu noile modificări privind plata pensiilor private urmează să fie dezbătut și aprobat în Parlament, după avizarea de către Guvern.