Se modifică sistemul de plată a pensiilor private. Pensionarii nu-și vor mai putea retrage toți banii de la Pilonul II și Pilonul III într-o singură tranșă!

O altă noutate este că viitorii pensionari vor putea retrage cel mult 25% din activ sub formă de avans înainte de începerea plăților lunare. Atenție, această opțiune poate fi exercitată o singură dată, la cerere.

Potrivit proiectului de lege lansat de Guvernul Bolojan, plata pensiilor private se va face prin fonduri de plată, autorizate de ASF. Acestea sunt de două tipuri: