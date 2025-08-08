Totul despre Titularizare 2025. Lista posturilor pentru profesori a fost actualizată pentru anul școlar 2025-2026!

Aceasta este o condiție obligatorie, dar nu garantează și obținerea postului sau catedrei de titular, adică pe perioadă nedeterminată.

Angajarea pe post se referă la cadrele didactice care predau unei singure clase, de exemplu, învățătorii, educatorii, fără să aibă un număr impus de ore. Potrivit Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, norma didactică a profesorului consilier școlar corespunde unui post de profesor-consilier școlar și se stabilește prin raportare la un număr de maximum 500 de elevi, maximum 500 de elevi și preșcolari sau de maximum 300 de preșcolari. Și personalul didactic itinerant și de sprijin este angajat tot pe post, nu pe catedră.

Pe de altă parte, angajarea pe catedră presupune ca profesorul să aibă numărul necesar de ore pentru ca norma didactică să fie completă. Un profesor de gimnaziu sau liceu predă la mai multe clase pentru a avea norma didactică de 18/20 de ore, potrivit sursei citate.

Din toamnă, toți învățătorii și profesorii pentru învățământul primar vor avea incluse în atribuțiile postului 2 ore pe săptămână de pregătire remedială, potrivit Legii nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Profesorii de gimnaziu și liceu vor avea norma majorată, în medie, cu 2 ore, din anul școlar 2025-2026, potrivit acestei legi.

De reținut că normele didactice pentru consilierul școlar, profesorul itinerant și de sprijin, profesorul logoped și psiholog din școli și din cadrul centrelor județene de resurse și asistență educațională, CJRAE, Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, CMBRAE, vor ajunge la 20 ore, potrivit proiectului de Procedură privind constituirea normelor didactice de predare-învățare-evaluare, potrivit sursei citate.

Conform Legii Bolojan, noile norme didactice sunt:

– pentru învățători și profesori de învățământ primar, norma didactică rămâne de tip „un post pe clasă”, dar cu 2 ore obligatorii de pregătire remedială pe săptămână;

-pentru profesorii de gimnaziu, liceu, postliceal, precum și cei din clasele cu program integrat de artă și sport sau din unități extrașcolare, norma crește la 20 de ore pe săptămână, dacă aceștia au cel puțin licență în cariera didactică;

-excepție: profesorii cu grad didactic I sau titlul de profesor emerit, care desfășoară activitate de mentorat, vor avea normă redusă la 18 ore pe săptămână;

-profesorii de instruire practică și maiștrii-instructori vor avea norme de 26 de ore pe săptămână (cu licență), respectiv 22 de ore (dacă au gradul I și activitate de mentorat);

-în învățământul special, norma este de 18 ore pentru profesori la predare și terapii specifice, respectiv 22 de ore pentru educatori și maiștri instructori;

-cadrele didactice cu peste 25 de ani vechime și gradul I, sau care dovedesc performanță educațională, pot beneficia de o reducere a normei cu 2 ore pe săptămână, fără afectarea salariului, în baza unei metodologii aprobate de Minister.

În plus, în perioada 2025-2026 până în 2029-2030, este valabil un regim special care permite includerea în norma didactică a unor activități precum pregătirea pentru examene naționale, performanță educațională și învățare remedială.

Este prima creștere a normei didactice din anul 1995. Atunci, prin Legea Statutului cadrelor didactice, prevăzută de legea învățământului, dar aprobată separat doi ani mai târziu, erau stabilite normele didactice de 18 ore în învățământul preuniversitar, potrivit sursei citate.