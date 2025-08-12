Eveniment

Canicula nu părăsește România. Ploile se vor lăsa așteptate și în următoarele două săptămâni!

Urmează alte două zile de caniculă în vestul ţării, dar temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a ţării, în următoarele patru săptămâni. În primele două săptămâni ale intervalului ploile vor fi deficitare.

ANM a emis un cod galben de caniculă valabil pe 13 august, în interval orar 12–21. Fenomene vizate sunt temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, în zone din  Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei. Conform estimărilor, ITU va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade.

„O masă de aer de origine tropicală avansează dinspre nordul Africii, cuprinde Europa de sud și sud-est cu precădere, zonă în care ne aflăm și noi și sigur că da, și țara noastră este influențată de ceea ce înseamnă această masă de aer cu caracteristici tropicale care aduce temperaturi foarte ridicate și atunci când o masă de aer foarte cald staționează pe o zonă largă mai mult timp, se vorbește de acest dom de căldură, practic ca un capac pe zona respectivă și nu permite disiparea curenților atmosferici, astfel încât să simțim la un moment dat și ceea ce ar putea însemna un regim de temperaturi agreabil”, explică Elena Mateescu de la ANM.

Vremea se va menține călduroasă şi la Bucureşti. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 33…34 de grade. În intervalul 13 august, ora 12 – 13 august, ora 21, municipiul București NU se va afla sub incidența unei atenționări sau avertizări meteorologice.

Meteteologii au emis şi prognoza pentru următoarele patru săptămâni şi anunţă, în general, temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a ţării. Şi luna septembrie începe cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei. În primele două săptămâni ale intervalului ploile vor fi deficitare.

Prognoza ANM săptămâna 11.08.2025 – 18.08.2025

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice şi sud-estice, iar în rest se vor situa peste cele normale, mai ales în vestul teritoriului.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 18.08.2025 – 25.08.2025
Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în regiunile vestice şi sud-vestice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în regiunile estice şi sud-estice, iar în rest vor fi deficitare, mai ales în vestul şi nord-vestul teritoriului.

Prognoza ANM săptămâna 25.08.2025 – 01.09.2025
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile estice şi sud-estice, iar în rest vor fi mai ridicate, mai ales în sud-vest.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

