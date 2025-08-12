Dr. Adina Alberts a avertizat în privința pericolului generat de consumului frecvent de conserve!

Dr. Adina Alberts a vorbit într-un videoclip pe Facebook despre pericolul consumului frecvent de conserve. Aditivii toxici și sarea în exces sunt doar câteva dintre riscurile pentru organele interne.

Dr. Adina Alberts ne avertizează asupra pericolului pe care consumul de mâncarea procesată, în special conservele din comerț, îl are asupra sănătății noastre.

„Cu cât mâncați mai multe conserve, cu atât viața voastră va fi mai scurtă!”, a declarat Dr. Adina Alberts într-o postare recentă pe rețelele sociale, stârnind un val de reacții din partea publicului potrivit CSID.

De asemenea, medicul a mai făcut precizări cu privire la conținutul acestor conserve, susținând că multe dintre acestea conțin aditivi nocivi, conservanți chimici, sare în exces și, în unele cazuri, urme de metale grele provenite din ambalajele metalice.

Ea mai spune că astfel de produse pot afecta pe termen lung ficatul, rinichii și sistemul cardiovascular, mai ales în cazul persoanelor care le consumă regulat în locul alimentelor proaspete. În plus, conservanții de sinteză și nivelul ridicat de sodiu din conserve pot agrava probleme deja existente, cum ar fi hipertensiunea, retenția de apă sau bolile digestive, potrivit sursei citate.

Adina Alberts încurajează românii să aleagă alimente cât mai naturale, gătite acasă și să evite produsele care au termene de valabilitate „suspect de lungi”. De asemenea, ea recomandă să citim atent etichetele și să evităm alimentele cu ingrediente greu de pronunțat sau cu mulți aditivi.

„Ceea ce mâncăm devine parte din noi. Nu putem avea un corp sănătos dacă ne hrănim zilnic cu produse moarte, procesate și lipsite de valoare nutritivă reală”, a adăugat medicul.