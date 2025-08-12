Europarlamentarul Maria Grapini a tras un semnal de alarmă, în plenara de la Strasbourg: UE trebuie să aibă măsuri de apărare comercială, dar nu poate ignora China!

Europarlamentarul Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piață internă și protecția consumatorilor, a cerut, recent, Comisiei Europene, în plenara de la Strasbourg, să consolideze relațiile comerciale cu China, pe baza unor principii clare. Potrivit eurodeputatului Grapini, printre aceste principii se numără: apărarea comercială împotriva produselor contrafăcute, respectarea standardelor de calitate și condiții similare la achizițiile publice.

De asemenea, Maria Grapini a opinat că deși UE trebuie să aibă măsuri de apărare comercială, nu poate ignora China!

În context, eurodeputatul a avertizat că deficitul comercial între UE și China este, după 50 de ani de relații comerciale, la cel mai înalt nivel istoric.

“50 de ani de relații comerciale cu China… și, dacă facem un bilanț, constatăm că am pierdut, în acest interval de timp, mult din ceea ce puteam să avem. Dar eu am învățat de la un investitor din țara doamnei președinte Ursula von der Leyen că nu poți să omori concurența și că trebuie să înveți, inteligent, cum să o depășești. De aceea eu cred că, la Summitul UE-China, noi trebuie să punem condiții foarte clare și să avem posibilitatea să ne apărăm interesele!”, a precizat, în intervenția sa, eurodeputatul S&D.

În sprijinul afirmațiilor sale, Maria Grapini a reamintit discuția anterioară, din plenară, când a avertizat în privința miliardelor de pachete cu produse industriale și artizanale contrafăcute, din țări terțe, majoritatea acestora (91%) provenind din China. Vorbim, astfel, nu numai de o concurență neloială, a mai spus europarlamentarul, dar și de produse care nu respectă normele de siguranță.

Europarlamentarul Grapini și-a exprimat convingerea că UE are nevoie de relații comerciale solide cu China, dar (doar) pe baza unor principii similare.

“Dacă China dă 20%, în cazul licitațiilor publice, la autohtoni, UE de ce nu pune condiții identice la licitațiile publice cu China? Totodată, este extrem de important ca infrastructura de Securitate să nu fie vândută de niciunul dintre statele membre ale UE. Doar în acest mod, uniți, putem să reușim!”, a conchis Maria Grapini.