Filmul care a deschis Taifas Festival 2024 este propunerea oficială a Turciei la Oscar 2026

„One of Those Days When Hemme Dies”, regizat de Murat Firatoğlu, a fost desemnat oficial candidatura Turciei la Premiile Oscar 2025, în categoria „Best International Feature Film”. Filmul a avut premiera în România în cadrul Taifas – Festival de film și cultură balcanică, unde a deschis ediția de anul trecut, în prezența regizorului.

Selectat dintre 14 producții de către comitetul Oscar al Turciei, sub coordonarea Direcției Generale a Cinematografiei, filmul a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Veneția, unde a câștigat Premiul Special al Juriului în secțiunea Orizzonti. În Turcia, a fost distins cu premiul pentru cel mai bun film la Adana Golden Boll Film Festival, precum și cu trofeele pentru regie, scenariu și film la Premiile Asociației Criticilor de Film din Turcia (SIYAD).

Filmul urmărește povestea unui muncitor agricol din sud-estul Turciei care, aflat sub presiunea unei datorii urgente, intră într-un conflict cu supraveghetorul și pornește într-o căutare disperată a unei soluții radicale. Regizorul, avocat de profesie, afirmă că experiența sa juridică și convingerile politice influențează profund abordarea tematică a filmului, centrată pe polarizarea socială.

La Taifas – Festival de film și cultură balcanică, filmul a fost proiectat în deschiderea ediției din 2024 și a fost urmat de un Q&A cu publicul timișorean, în prezența regizorului. Aceeași ediție a adus pe ecran și alte producții notabile, precum „Safe Place” – propunerea Croației la Premiile Oscar 2023, și „A Cup of Coffee and New Shoes On” – propunerea Albaniei la Premiile Oscar 2023.

Filmul va putea fi vizionat din nou în România în luna august, în cadrul Festivalului ANONIMUL de la Sfântu Gheorghe, precum și în septembrie, în cadrul warm-up-ului Taifas 2025, organizat în parteneriat cu Festivalul de film antropologic „Culese din Balcani”, la București.

Ediția 2025 a Taifas Festival va avea loc în 12 – 19 octombrie, la Timișoara, și va continua direcția curatorială axată pe cinematografia balcanică contemporană, cu selecții care aduc în prim-plan perspective artistice relevante și dialoguri directe între cineaști și public. Și în acest an, evenimentul pune accent pe cultura balcanică, dincolo de ceea ce înseamnă film, oferind publicului larg posibilitatea de a descoperi noi valențe ale acesteia.

Festivalul este organizat de Asociația Culturală Contrasens și Bad Unicorn și este finanțat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, prin programul „Repere în Cultură”.