Liderul PNL București, Sebastian Burduja, apel la responsabilitate în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei: Ce vom alege? Responsabilitatea sau orgoliul?

Liderul PNL București, Sebastian Burduja, a lansat, zilele trecute, un apel la unitate între toate partidele proeuropene din București. Este evident, susține Burduja, că, în absența unei candidaturi comune, cu o bază politică de susținere de 25-35%, blocul izolaționist pleacă cu prima șansă. Din păcate, a mai spus acesta,aproape în fiecare zi se mai anunță un nou pretendent la Primăria Generală. Din păcate, fragmentarea masivă apare pe zona proeuropeană, consideră deputatul PNL.

Potrivit acestuia, putem fi cu toții de acord că cel mai bun scenariu este selectarea unui candidat unic din partea coaliției de guvernare. Este, în opinia lui Burduja, varianta responsabilă și corectă pentru alegeri într-un singur tur (legislația nu se mai poate schimba acum). Este varianta așteptată de bucureștenii care își doresc o Capitală occidentală, într-o Românie democratică, dezvoltată și demnă, a menționat Burduja.

„O variantă este derularea unor sondaje de opinie clare. Totuși, puține mai au credibilitate. Dar un instrument care funcționează în democrațiile avansate, mai ales în SUA, sunt alegerile primare. Ele permit selectarea celui mai bun candidat al unui partid sau al unei alianțe, prin votul cetățenilor, înainte de alegerile propriu-zise.

Supun dezbaterii propunerea de a organiza alegeri primare deschise pentru Primăria Generală. Bucureștiul ar deveni primul oraș din România, din câte cunosc, care utilizează acest instrument. Candidați din toate partidele proeuropene se înscriu în competiție și încep dezbateri, discuții cu cetățenii, prezentări, interviuri — campania pentru alegerile primare. Totul bazat pe un calendar și un regulament clare!”, a propus liderul PNL București.

El a mai spus că alegerile primare deschise ar avea loc cu 45 de zile înainte de alegerile locale, iar alegătorii care participă la alegerile primare trebuie să se înregistrează online sau la puncte fixe înainte, pentru a preveni votul multiplu. Se poate vota fizic sau, ideal și tot în premieră, online, printr-un sistem securizat agreat de toate partidele, cu observatori și tot tacâmul, a punctat Burduja, care a adăugat că este necesată transparență totală, legitimitate deplină și încrederea cetățenilor recâștigată.

Liderul PNL București este convins că avantajele alegerilor primare pentru București sunt de bun-simț:

1. Unifică votul alianței civico-politice proeuropene.

2. Crește implicarea cetățenilor în procesul democratic.

3. Obligă candidații să concureze pe idei și programe, nu doar pe notorietate.

„Nu fac această propunere pentru mine. Sunt destui — și deja prea mulți — pretendenți pentru fotoliul de Primar General. Fac această propunere pentru binele orașului nostru și pentru democrația noastră.

Aștept păreri constructive din partea bucureștenilor (și nu numai), iar din partea forțelor politice proeuropene din București îmi doresc responsabilitate și unitate. Sunt lucrurile de bază pe care ni le cer românii. Nu e loc și nici timp de orgolii inutile!”, a conchis deputatul PNL.