Noul preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki, vrea să elimine toate taxele pentru părinții cu cel puțin doi copii

Noul preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a anunţat planuri ambiţioase de reducere a taxelor pentru familiile cu copii, o măsură care ar putea pune presiune suplimentară pe un buget deja supradimensionat şi care ar putea declanșa o confruntare politică cu guvernul condus de premierul Donald Tusk.

În cadrul unui discurs susţinut la Kolbuszowa, în sud-estul ţării, Nawrocki a anunţat intenţia de a depune în parlament un proiect de lege prin care părinţii cu cel puţin doi copii să fie scutiţi de plata impozitului pe venit până la un prag anual de 140.000 de zloţi (38.400 de dolari).

Această propunere face parte dintr-un pachet de reforme pe care preşedintele, care a depus jurământul săptămâna trecută şi este susţinut de opoziţie, intenţionează să le promoveze pentru a-şi respecta promisiunile electorale şi pentru a stimula rata natalităţii în Polonia.

„Ne confruntăm cu o criză demografică uriaşă. Trebuie să găsim bani pentru familiile poloneze”, a subliniat Nawrocki.

Propunerile sale legislative vin într-un context de tensiune politică clară, sugerând o perioadă dificilă de coabitare cu premierul Tusk, care conduce o coaliţie majoritară în parlament. La doar o zi după anunţul privind reducerea taxelor, preşedintele a respins modificările guvernului referitoare la un proiect de 36 de miliarde de dolari destinat construirii unuia dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, afirmând că intenţionează să păstreze acest proiect la dimensiunea sa iniţială. În plus, Nawrocki va propune creşterea pragului de venit pentru impozitul major de la 120.000 la 140.000 de zloţi anual.

Publicaţia poloneză Rzeczpospolita a calculat că dacă aceste modificări fiscale vor fi adoptate, ele ar putea costa bugetul statului până la 125 de miliarde de zloţi, dintre care 29 de miliarde ar reprezenta beneficiile fiscale destinate familiilor cu mai mulţi copii. Aceste reduceri ar putea amplifica presiunea asupra deficitului fiscal, care conform Comisiei Europene este aşteptat să depăşească 6% din PIB şi anul viitor.

Ministrul Finanţelor, Andrzej Domanski, a criticat public propunerile lui Nawrocki, susţinând că acestea favorizează persoanele cu venituri mai mari, în timp ce taxele pentru persoanele cu venituri mici şi fără copii rămân neschimbate.

„Abordarea preşedintelui este foarte confruntaţională. Nu caută deloc consensul, dar sunt absolut convins că coaliţia va rămâne unită.” a declarat Domanski la radioul public, potrivit ZF.