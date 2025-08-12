Sindicatele din Educație amenință cu greva generală!

Protestele din Educaţie au ajuns în cea de-a 10-a zi şi vor culmina cu un mare miting chiar în prima zi de şcoală, pe 8 septembrie. „Am intrat deja în a doua săptămână, a zecea zi de proteste. Ne pregătim pentru alte zece zile, dacă nu chiar 11 zile, tot aici la Ministerul Educației. Și, bineînțeles, nu vom uita Guvernul României. 3, 4, 5 și 8 septembrie – acțiunile vor continua”, a anunțat liderul sindical (FSE Spiru Haret) Marius Nistor la megafon, în fața manifestanților.

Pichetarea are loc la o zi după o întâlnire între liderii sindicali și premierul Ilie Bolojan. În urma acesteia, Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a declarat pentru Edupedu.ro că „sunt foarte multe voci care ne cer să demarăm procedurile de grevă generală” și, „dacă oamenii vor decide, e posibil să se ajungă” la această formă de protest.

Liderul sindical Simion Hăncescu a afirmat că ministrul Educației și Cercetării „are doar un rol decorativ” și că, deși crede că acesta ar dori să renunțe la creșterea normei didactice, premierul Ilie Bolojan este „cel care se opune categoric”. Declarațiile sale vin în contextul în care reprezentanții celor trei mari sindicații din Educație s-au întâlnit ieri cu premierul Bolojan la Palatul Victoria pentru a prezenta impactul măsurilor adoptate în domeniu.

„Miza a fost mărirea normei și a spus foarte clar premierul că nu va ceda. Această măsură este luată, chiar dacă am simțit că ministrul Educației ar dori să se renunțe la ea”, a declarat Simion Hăncescu.

„Din păcate, ministrul Educației are un rol decorativ în toată această poveste și cel care se opune categoric este prim-ministrul, Guvernul României”, a mai adăugat acesta.