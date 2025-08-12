„Stejarii”, între Cupa Mondială și castelele de nisip

Naționala de rugby a României a schimbat iarba cu nisipul într-un meci demonstrativ la Therme.

A fost un meci altfel pentru naționala de rugby: fără ghete, cu soarele stălucind, cu nisipul arzând, dar cu foarte multă bucurie și veselie. Pentru “stejarul” Ștefan Cojocariu, experiența a fost o întoarcere în timp.

„M-am simțit foarte bine. N-am mai jucat pe nisip de foarte mult timp, încă de la juniori. Dacă-mi aduc aminte, 13-14 ani. Cu siguranță nu e mai plăcut să cazi pe nisip decât pe iarbă. Nisipul e un pic mai dur, dar oricum e o plăcere să jucăm rugby pe orice suprafață. Îți intră nisipul peste tot, dar cu apă se scoate foarte ușor” – Ștefan Cojocariu, rugbyst România.

Născut și crescut în Constanța, Radu Mariano s-a simțit pe plaja de la Therme ca acasă!

„A fost o experiență frumoasă, vin de la Constanța, așa că sunt obișnuit cu rugby beach. Sunt copii care au potențial, au dorință de a juca rugby. Când eram mai mic se organizau astfel de turnee an de an la Constanța. Era bine, era ciocăneală. Nisipul îți mai intră în ochi, în barbă, dar este ok” – Radu Mariano, rugbyst România.

Originar din Tonga, Fonovai Tanjimana e obișnuit cu jocul de rugby pe nisip. Practic, pentru el conexiunea cu plaja vine din copilărie.

„Da, am crescut cu nisipul, plaja peste tot. Ne place acolo. Ne place să jucăm. E o diferență mare față de terenul normal. E mai greu decât terenul pe care se joacă de obicei, dar, în același timp, e distractiv” – Fonovai Tanjimana, rugbyst România.

Dincolo de meci, atmosfera a fost una de vară, cu glume, poze și chiar povești despre castele de nisip. Radu Mariano spune că era chiar foarte priceput la asta!

„Sincer, sunt de la Constanța, dar n-am mai fost de vreo 3 ani la mare, la plajă, dar, când eram mai mic, îmi plăcea să fac tot felul de castele de nisip” – Radu Mariano, rugbyst România.

„Nu mă pricep foarte bine la castele de nisip, dar aș putea să încerc, de ce nu?” – Ștefan Cojocariu, rugbyst România.

Prezența la Cupa Mondială, marele vis al tuturor jucătorilor

La finalul demonstrativului, toți jucătorii au revenit la principalul lor obiectiv pe termen mediu: prezența la Cupa Mondială din 2027. Pe teren normal, nu pe nisip!

„Cel mai mare vis al meu acum și cel mai realizabil, aș spune, este acesta: să ajung la Cupa Mondială din Australia” – Ștefan Cojocariu, rugbyst România.

„Să debutez în primul rând la echipa națională și să prind Cupa Mondială din 2027 … acesta ar fi visul meu” – Radu Mariano, rugbyst România.

Cunoscut în lumea rugby-ului drept „Husky”, Ștefan Cojocariu spune că a împrumutat de la rasa de câini spiritul de luptă și forța.

„Porecla mea e Husky pentru că am ochii albaștri. Mi-a dat-o domnul antrenor, Antonio, la primul club la care am început rugbyul. Nu am husky acasă, dar am căței de alte rase. Pot spune că am răutatea aia de husky pe teren. Am și forță, dar mai mult mental sunt bine” – Ștefan Cojocariu, rugbyst România.

Meciul demonstrativ susținut de „Stejari” a făcut parte din programul celei de-a doua ediții a Campionatului Național de Beach Rugby Therme U16 & U18, organizat la Therme București.

„Astfel de parteneriate aduc publicul mai aproape de un stil de viață sănătos și o combinație perfectă între sport și relaxare. Evident, spectatorii pot veni mai aproape de sportivi, pot înțelege ce înseamnă un sport de acest fel, dar în același timp învață să fie disciplinați din toate punctele de vedere, înțeleg ce înseamnă un meci la acest nivel de competiție și se și relaxează după finalizarea jocurilor” – Cătălina Neagu, manager de comunicare Therme București.

„Țin să le mulțumesc celor de la Therme că au făcut acest parteneriat și ne dau ocazia să venim să jucăm rugby pe plajă lângă București. Pentru mine e o mare fericire să vin de fiecare dată aici” – Radu Mariano, jucător România.

Colaborarea dintre Therme România și Federația Română de Rugby a început în urmă cu câțiva ani și, după cum spun reprezentanții acestui loc de relaxare și bună dispoziție, ceea ce i-a atras la rugby a fost spiritul de echipă, dar și fair-play-ul jucătorilor de rugby.

„Colaborarea cu Federația Română de Rugby a început în urmă cu câțiva ani și a venit cumva din dorința de a sprijini sportivii români și a le oferi cele mai bune condiții de recuperare, recunoscând efortul și disciplina lor. La rugby ne-a atras spiritul acesta de echipă, fairplay-ul și forța fizică a jucătorilor de rugby. E un sport care combină intensitatea cu o etică solidă și cu valori care rezonează cu filozofia noastră, cu filozofia Therme” – Alexandru Ciobâcă, representant Therme București.